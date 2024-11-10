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台中豐原廟東必吃「廟東川代菱角酥」吃起來像炸熱狗！來這記得先抽號碼牌。

台中美食 廟東夜市 豐原廟東 廟東川代菱角酥 more
2024-11-10 09:09:00 文字：記者 蕭芷琳 攝影：記者 蕭芷琳
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記者 蕭芷琳

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台中豐原廟東必吃美食！「廟東川代菱角酥」就位在台中豐原的廟東夜市路口，無論平日、假日都滿是人潮，建議大家來這邊要先抽號碼牌，再到附近用餐，才不會過於久候。而這口感鬆脆的菱角酥，也相當特別，不僅外酥內軟，外皮麵衣還像是炸熱狗一樣，到台中逛夜市可不能錯過。
台中豐原廟東必吃「廟東川代菱角酥」記得要抽號碼牌/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
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提到台中豐原的廟東夜市，不少人腦中立刻浮現那些讓人魂牽夢縈的小吃。「廟東川代菱角酥」就在台中豐原廟東夜市的入口處，隨著人潮相當容易找到。老店經營超過50年的時間，僅此一家、絕無分店，全店就以單一品項「菱角酥」吸引大家注意。

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不過要注意，這裡採取取號方式，大家記得先到店面抽號碼牌，隨後掃QRcode即可隨時看叫號，不必在人潮中排隊等待，十分貼心，可以趁著等待時間四處逛逛。廟東的菱角酥選用的是台南官田的菱角，裹上特製麵糊炸至金黃。外皮酥脆，吃起來像是炸熱狗的麵衣，配上菱角的清甜，讓人一口接一口，來這可別一次買太少。
台中豐原廟東必吃「廟東川代菱角酥」記得要抽號碼牌/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。

「廟東川代菱角酥」無疑是豐原夜市的隱藏版美食之一，在這裡不管是當地老饕，還是外來遊客，都會為了這一份酥脆、甜香的菱角酥而慕名而來。下次逛豐原廟東夜市，不妨就來抽個號碼牌，一起體驗看看這別的地方吃不到的古早味吧。
台中豐原廟東必吃「廟東川代菱角酥」記得要抽號碼牌/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
 

台中豐原廟東夜市 廟東川代菱角酥

地址：台中市豐原區中正路167巷1號
營業時間：12:00–23:00；公休日依照官方粉絲專頁公告為主。
販售品項：菱角酥 $50（一包）

 

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