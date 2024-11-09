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新莊終於有硬咖啡！驚嘆號咖啡「CAFE!N」新莊店一次開兩間，蜷尾家聯名吐司加碼吃。

CAFE!N 硬咖啡 新莊美食 新莊下午茶 more
2024-11-09 10:39:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 攝影：編輯 鄭雅之
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編輯 鄭雅之

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新莊咖啡控終於等到CAFE!N！硬咖啡CAFE!N以一杯冠軍咖啡、極簡設計的驚嘆號咖啡杯，成為咖啡控必喝款、文青必朝聖的咖啡名店。這次首度進軍新北新莊，一次開兩間分店，在中正路和中央路上為大家獻上一杯最招牌的硬咖啡。此消息一出，讓許多新莊咖啡控都等不及想要喝一杯。



母公司為超過30年咖啡豆進口商「源友企業」，提供高品質的咖啡產品，而CAFE!N則由二代主理人Henry朱茂亨創立，承襲企業「堅持品質、誠信經營、永續發展」的理念，打造的全新風格咖啡廳，自從一號店開幕至今，已在台灣咖啡市場中站穩腳步。
CAFE!N桃園總廠店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
CAFE!N桃園總廠店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

此次，CAFE!N在新莊開設兩間分店，不僅有文青必拍的人氣招牌「驚嘆號造型咖啡杯」吸睛，更搭配由2018年世界盃測大賽台灣冠軍黃琮瑜親自調製的獨家冠軍咖啡。此外，店內還提供台南人氣甜點店「蜷尾家」的聯名吐司「黑旋風蜜地瓜吐司」，以及各類甜點蛋糕等，無論當作早餐或下午茶皆十分合適。

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CAFE!N桃園總廠店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載


 

CAFE!N 新莊中正

開幕時間：2024/11/06
地址：新北市新莊區中正路192號
 

CAFE!N 新莊典華

正式開幕：2024/12/01
地址：新北市新莊區中央路469號

 

 

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