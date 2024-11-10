澎湖迎來首間「MUJI無印良品」，攜手全聯澎湖中華店打造離島最大規模的店中店，於11月2日隆重開幕！此次聯手不僅引進近千款人氣商品，從食品、服飾到生活雜貨一應俱全，更有期間限定的滿額贈活動，消費滿500元即可獲贈限量黃麻購物袋。這座全新購物空間設置25座貨架，商品豐富程度超越以往任何店中店規模，讓澎湖居民及遊客一站式滿足所有日常所需。雙品牌進駐離島，為澎湖增添全新生活購物體驗。





全聯澎湖中華店自去年開幕以來，一直位於馬公市中華路的熱鬧地段，周邊商圈集結傳統市場、國小以及大型購物中心Pier3三號港，吸引大量消費者。此次「MUJI無印良品」的加入，進一步提升了門市的生活百貨商品種類，雙品牌藉由整合全聯的在地經營優勢，以居民需求為導向進行品項選擇，讓澎湖中華店成為離島居民的購物新選擇，吸引更多年齡層的顧客前來消費。





相較於本島店中店僅有的2座衣物貨架，澎湖中華店導入更多元的服飾品項，尤其針對澎湖居民的秋冬需求，包含「天竺圓領長袖T恤」、「法蘭絨長袖襯衫」等秋季主打單品，還有「輕量羽絨抗靜電內裏無領背心」和「無領外套」等入冬單品，讓澎湖消費者能享有更豐富的選擇。不僅服飾，還特別針對澎湖氣候需求引進了防曬、防風的帽款，這些商品都將成為澎湖秋冬穿搭的首選，提供澎湖居民和觀光客便利的多層次穿搭選擇。





MUJI無印良品的人氣商品「柔軟多用途靠枕」此次也在澎湖中華店首次上架，讓喜愛居家和辦公舒適用品的消費者有了新選擇。這款靠枕為辦公、居家必備的放鬆好物，廣受歡迎。從服飾到生活用品，這次全聯攜手MUJI帶來的商品多元且實用，讓澎湖居民享有更豐富的購物體驗。11月2日開幕當天，趕緊前來逛一逛，一次滿足生活所需的各式好物。



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MUJI無印良品 全聯澎湖中華店中店

地址：澎湖縣馬公市中華路46號

優惠內容：消費滿500元即贈限量黃麻購物袋，每日限量，送完為止。

活動地點：全聯澎湖中華店