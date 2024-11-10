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金融家費南雪限量搶購！東京巴黎甜點年末獨家優惠，8入禮盒優惠價499元。

費南雪 甜點 禮盒 東京巴黎甜點
2024-11-10 12:09:00 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：東京巴黎甜點
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編輯 李維唐

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網美、網紅指定必吃的「東京巴黎甜點」，於年末推出象徵財富的甜點新品「金融家費南雪」，以外型如金磚、閃耀金光的設計，成為今年度節慶送禮的首選。這款蛋糕名字源自法國巴黎交易所外的傳統甜點「Financier」，原意為金融家，設計便於忙碌的金融人士攜帶並迅速享用。這款蛋糕在日本經過多次改良，以提升口感及風味，加入來自西西里島的頂級杏仁粉及兩位奶油工匠的高品質奶油，使蛋糕本體更為濕潤，口感濃郁且富含榛果香氣，讓人仿若置身於金碧輝煌的富貴氛圍中。
金融家費南雪限量搶購！東京巴黎甜點年末獨家優惠，8入禮盒優惠價499元。
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東京巴黎甜點新品「金融家費南雪」將於11月7日至18日期間，在遠東SOGO台北忠孝館限時獨家預購，原價688元的8入禮盒以優惠價499元開賣，且購買滿額還有額外回饋活動。消費者可於聖誕節、跨年及農曆年期間提貨，讓此款蛋糕成為應景的年節贈禮。此外，該品牌在南京與大安門市，並透過臉書及官方Line等社交平台同步販售，預購價558元。新品限量僅1,000組，售完即止，滿足消費者搶購節慶禮品的需求。
金融家費南雪限量搶購！東京巴黎甜點年末獨家優惠，8入禮盒優惠價499元。

同時，東京巴黎甜點還推出多款經典商品優惠活動，如鎮店招牌的「巴黎燒燉布蕾」單次訂購21盒以上可享9折優惠並加贈一盒；小圓蛋糕任選第二件8折；而「莓好成雙禮盒」在11月14日限定優惠價559元。「巴黎燒燉布蕾」選用1947年創立的法國鮮奶油與比利時發酵奶油，經18小時發酵並燉煮熟成，味道濃郁且不加水，呈現出純淨的奶香。「東京野莓可可」則以85%巧克力搭配招牌布蕾與野莓餡，香氣層次豐富，口感苦甜適中。

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金融家費南雪限量搶購！東京巴黎甜點年末獨家優惠，8入禮盒優惠價499元。

 

 

東京巴黎甜點新品「金融家費南雪」預購活動

時間：11月7日至11月18日
地點：遠東SOGO台北忠孝館
價格：8入禮盒原價688元，預購價499元
優惠：刷中信卡單筆消費滿6,000元送600元
提貨日期：2023年12月1日至2024年1月28日，跨聖誕節、跨年及農曆年
販售通路：南京門市、大安門市、臉書及官方Line同步販售，預購價558元
數量：限量1,000組，售完即止


東京巴黎甜點週年慶優惠活動

時間：週年慶期間
優惠方案：
方案一：「巴黎燒燉布蕾」訂購21盒以上享9折，並加贈1盒
方案二：任選小圓蛋糕第二件享8折（折扣以價低者計）
方案三：「莓好成雙禮盒」11月14日限定，原價658元，優惠價559元


 

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