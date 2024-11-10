擁有超過半世紀悠久歷史的東京頂級甜點品牌YOKU MOKU，再次拓展版圖，跨越濁水溪將幸福滋味帶到南台灣。自2011年由台灣富好公司引進，YOKU MOKU成為眾多甜點迷心中的經典，其招牌「Cigare雪茄蛋捲」更是禮品排行榜的常勝軍。經過十三年來在台北和台中五家門市的用心經營，品牌於2024年11月在新光三越台南新天地開設第六家分店，首次進駐南台灣市場，進一步擴展品牌影響力。







並且YOKU MOKU在開幕當天，邀請台南女婿AKIRA黑澤良平受擔任剪綵大使和快閃店長，並以甜點傳遞幸福滋味，象徵YOKU MOKU對台灣消費者的用心及品牌精神。AKIRA與YOKU MOKU的淵源深厚，2019年與台灣名模林志玲共結連理，當時便選用品牌的「沐禾藏寶」喜餅系列，讓每位親友感受到雙方的愛意與甜蜜，禮盒更被視為珍藏一生的重要紀念。





這一次YOKU MOKU開店適逢新光三越台南新天地百貨週年慶，品牌推出多項優惠活動，自11月8日至11月20日期間，凡消費滿3000元即可享300元折扣，而YOKU MOKU經典雪茄蛋捲禮盒更推出暖心折扣價。YOKU MOKU期盼每一位賓客能品味甜點的溫暖與幸福，未來也將持續以優質甜點傳遞快樂時刻。更多活動詳情可至YOKU MOKU台灣官網及官方社群平台查詢，讓每個甜點愛好者都能在此尋獲專屬的幸福滋味。



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YOKU MOKU新光三越台南新天地百貨週年慶優惠

活動期間：2024年11月8日至11月20日

優惠內容：

消費滿3000元現折300元

Cigare雪茄蛋捲禮盒享特別折扣