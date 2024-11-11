吃早午餐看股票，漲跌都優惠！貳樓餐廳這次為了慶祝17週年，聯手金融媒合平台「袋鼠金融」，把貳樓早午餐變成「韭菜友好餐廳」，讓全台股民在股市漲跌中也能享受美食的溫暖。本次活動特別設計了紅、綠早午餐菜單，結合股市漲跌情勢，推出最高整桌75優惠，就算股市綠油油，吃早午餐也划算，還送你一杯韭菜汁。
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貳樓餐廳攜手袋鼠金融，創意推出「韭菜友好餐廳」計畫，看準全民瘋股的時代，這次特別跨界合作，以趣味化的方式為股民加油打氣。貳樓特別設計「漲跌雙盈菜單」，將經典的開胃菜、早午餐系列、就很飯麵系列，分成紅、綠兩組，正好呼應股市漲、跌，這週紅盤則下週紅菜單打折、這週綠盤則下週綠菜單打折。
優惠活動的方式，貳樓特別設計「看盤點餐」的創新玩法，在每周五(11/8、11/15、11/22)依據台股加權指數上週累積漲跌決定下周優惠。當股市綠盤時，可以享受「綠色菜單」85折、再免費送韭菜特調。若是紅盤，則推出「紅色菜單」85折優惠，如果股市連漲7.5%以上，再加碼四人同行整桌75折。11/8活動首週開紅盤，則11/11-11/14紅菜單享優惠。粉絲們只要在週一至週四下午兩點後到貳樓，並出示活動貼文，就能參加這波「漲跌雙盈」優惠，讓人看股票配早午餐剛剛好。
貳樓X袋鼠金融 韭菜友好餐廳 活動辦法
官方活動網頁：https://walkr.tw/ohnOA5T0
活動期間：2024/11/11-11/28
活動優惠時間：11月11日(一)起，每周一至周四14:00至閉店。
活動參加辦法：至全台貳樓門市用餐，出示貳樓或袋鼠金融相關活動任一社群貼文，即可參加優惠。
觀盤時間：每周五(11/8、11/15、11/22)依據台股加權指數上週累積漲跌，決定下周優惠。
綠盤優惠：綠色菜單全品項85折、凡參加活動者當桌每位一杯韭菜汁
紅盤優惠：紅色菜單全品項85折
單週累積漲幅超過7.5%加碼：四人同行享全桌75折