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24米聖誕樹閃耀北車！微風慈善基金會11/15點亮心願-STARRY NIGHT 夢想之夜，李洋及林郁婷擔任圓夢大使。

聖誕樹 2024聖誕節 北車聖誕樹
2024-11-11 08:25:00 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：微風慈善基金會
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編輯 李維唐

編輯 李維唐

微風慈善基金會為了讓今年的聖誕節可以更有過節的氣氛，特別在台北車站一樓精心設置了近24米高的聖誕樹，這座聖誕樹造型極具巧思，以台鐵火車頭作為基礎設計，象徵著感恩的旅程與夢想的啟航。聖誕樹上裝飾著滿滿的禮物盒，代表了孩子們的夢想與心願。上萬顆燈泡點綴其間，如同閃爍的星光引領孩子們邁向希望的未來，照亮了每個心願與夢想。

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24米聖誕樹閃耀北車！微風慈善基金會11/15點亮心願-STARRY NIGHT 夢想之夜，李洋及林郁婷擔任圓夢大使。

微風慈善基金會於11/15晚間在台北車站一樓大廳盛大舉行「點亮心願-STARRY NIGHT 夢想之夜」點燈儀式。現場節日氣氛濃厚，除了平日熙來攘往的旅客，還因華麗的聖誕樹和表演吸引大量民眾駐足觀賞。這場活動以點亮聖誕樹為象徵，為眾人帶來溫馨與期待。

這次特別邀請了金華國中管樂團為活動拉開序幕，以充滿節慶氛圍的音樂演出，為現場增添暖心的聖誕祝福。現場的圓夢大使包括澳洲辦事處處長 Juna Ferrett，及奧運金牌得主李洋、林郁婷。他們成為孩子們的聖誕天使，首先認領了「心願寶盒」，為唐氏症基金會、伯特利全人關懷協會、視障者家長協會等機構的孩子圓夢，帶來無盡的愛與關懷。

同時，活動中，知名角色 LINE FRIENDS minini 現身與民眾互動，現場氣氛更顯熱鬧活潑。這棵充滿夢幻氛圍的聖誕樹將持續展示到 2025 年 1 月 7 日，吸引民眾與家人一同攜手共度，享受這段溫馨時光。微風慈善基金會透過此活動，讓每個孩子的心願閃耀在聖誕星光中，邀請大家一同分享這份愛與祝福，留下珍貴的記憶。
24米聖誕樹閃耀北車！微風慈善基金會11/15點亮心願-STARRY NIGHT 夢想之夜，李洋及林郁婷擔任圓夢大使。
 

 

點亮心願-STARRY NIGHT 夢想之夜」點燈儀式

主辦單位：微風慈善基金會
活動地點：台北車站一樓大廳
活動日期：2024 年 11 月 15 日至 2025 年 1 月 7 日
亮點設施：高近 24 米聖誕樹、台鐵特色火車頭造型、滿滿禮物盒和上萬顆燈泡裝飾
活動開場：金華國中管樂團表演聖誕音樂
圓夢大使：澳洲辦事處處長 Juna Ferrett、奧運金牌得主李洋及林郁婷
參與單位：唐氏症基金會、伯特利全人關懷協會、視障者家長協會
特別嘉賓：LINE FRIENDS minini 與民眾互動

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