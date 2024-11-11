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起司控衝全家吃！50元有找「爆餡多重起司貝果、半熟起司塔」13款起司甜點超狂。

全家 起司 PABLO 超商新品 more
2024-11-11 11:57:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：全家
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編輯 鄭雅之

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銅板價爆餡起司甜點就在全家！雙十一不僅是小資族搶優惠的購物狂歡節，對於起司控而言，則是一年一度的「世界起司日」，全家特別推出13款起司系列新品，從早晨的麵包到下午茶、甜點，甚至熱騰騰的湯品，讓起司控從早到晚享受起司的濃郁美味，在微涼的秋冬用最濃郁的起司療癒大家。
全家 起司系列新品 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。

早餐必吃麵包推出了「黑金起司鹽可頌」，其外層使用帕瑪森起司粉點綴，內餡以起司紅醬、切達和帕瑪森等多種起司搭配，讓每一口都充滿濃郁的起司香氣。此外，還有「辣傑克乳酪小土司」，以墨西哥辣椒醬搭配蒙特利傑克乳酪絲，微辣開胃，適合喜愛濃郁口味的消費者。
全家 起司系列新品 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。

而下午茶甜點更是和日本半熟起司塔名店PABLO聯名，祭出「起司杯子蛋糕」，在柔軟的麵體中加入高熔點起司碎，豐富了口感和起司風味。療癒系蛋糕則是有層次豐富的「冰心乳酪條」，使用QQ麻糬皮包裹濃郁乳酪條，搭配酥脆的餅乾皮。以奶油乳酪及鮮奶油為主製成「巴斯克乳酪蛋糕」，濕潤滑順的口感，讓人難以抗拒。
全家 起司系列新品 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
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另外，起司控一定不能錯過「多重起司貝果堡」，中間夾有兩種起司片，建議稍稍微波就能吃到大爆餡的融化起司，貝果表面也撒滿鹹香帕瑪森起司絲，超過癮。亦有升級回歸「瘋狂起司三明治」，使用紅切達起司片，每一口都能享受到滿滿餡料的濃厚口感。想要熱乎乎的選擇時，「起司牛奶鍋」結合鮮奶與切達起司片，給人一份溫暖滿足。這系列新品豐富多樣，搭配冷藏、冷凍和熱食，滿足消費者隨時隨地的起司渴望。

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全家 起司系列新品 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
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全家 起司系列新品、售價

黑金起司鹽可頌：11/13上市，39元
勁辣老司雞麵包：11/20上市，39元
辣傑克乳酪小土司：11/13上市，39元
起司杯子蛋糕：11/20上市，32元
冰心乳酪條：11/13上市，42元
半熟起司塔：11/13上市，45元
巴斯克乳酪蛋糕：11/13上市，59元
香濃起司鬆餅：11/13上市，39元
多重起司貝果堡：11/13上市，49元
瘋狂起司三明治：11/13上市，42元
起司牛奶鍋：已上市，99元
SAKImoto起司布丁雪糕：已上市，59元

 

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