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日本麥當勞「瑪利歐賽車」只送不賣！耀西、碧姬公主賽車超可愛，隱藏版2款別錯過。

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2024-11-11 13:40:00 文字：記者 蕭芷琳 圖片：マクドナルド
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記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

日本麥當勞「瑪利歐賽車」整組必收！日本麥當勞「快樂兒童餐」再度推出超夯周邊，這次與任天堂的經典遊戲「瑪利歐賽車」合作，將瑪利歐、耀西、碧姬公主等遊戲角色帶出螢幕，變身成充滿創意和互動的玩具，無論是小朋友喜歡，或是大朋友想要收藏，可都千萬別錯過這波新品。
日本麥當勞「瑪利歐賽車」只送不賣/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
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▲圖片來源／マクドナルド

日本麥當勞「快樂兒童餐」再度出招！於11/15起，麥當勞強勢推出「瑪利歐賽車」系列玩具，預計分為兩波活動，多達10款角色，粉絲可要好好收藏。首波將推出瑪利歐、奇諾比奧、路易吉、庫巴，以及隱藏版玫瑰金碧姬公主；而後11/22起，則為第二波耀西、碧姬公主、奇諾比可、大金剛，以及隱藏版金色瑪利歐。

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日本麥當勞「瑪利歐賽車」只送不賣/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
日本麥當勞「瑪利歐賽車」只送不賣/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
▲圖片來源／マクドナルド

此系列可以輪胎可自由更換，跟不同角色互相搭配，還附有貼紙讓大家可以自由黏貼，整體細節十分有趣。如果說任天堂的粉絲們最近有機會到日本，可別忘記前往麥當勞，一起來搜集整組的「瑪利歐賽車」回家當伴手禮吧。
日本麥當勞「瑪利歐賽車」只送不賣/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
▲圖片來源／マクドナルド
 

日本麥當勞玩具 瑪利歐賽車

活動時間：第一彈（11/15-11/21）、第二彈（11/22-11/28）
活動內容：期間內只要購買兒童餐即贈乙款，共有10款造型（包含2款隱藏版）。

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