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「無二會所」台北預約制下午茶！百年日式宿舍改建，郭台銘超愛的私人會所。

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2024-11-12 09:09:00 文字：記者 蕭芷琳 攝影：記者 蕭芷琳
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記者 蕭芷琳

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台北預約制下午茶！由百年日式宿舍改建，「無二會所」靠近捷運東門站與古亭站之間，周邊還有全台規模最大日式宿舍群「榕錦時光生活園區(原臺北刑務所官舍)」，同時這間還是郭台銘超愛的私人會所。在這充滿著濃濃日式氛圍的街區，一起來享受都市中難得的靜謐。
台北預約制下午茶「無二會所」百年日式宿舍改建/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
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在台北大安區的靜巷裡，「無二會所」像是間神秘的餐廳，彷彿是座隱身在都市喧囂中的秘密花園。這邊由百年的日式老屋改建而成，保留了日式建築的工法設計。穿過厚實的木門，首先印入眼簾的是日式庭院，由青苔覆蓋的石階引領至老宅深處。內部木地板和日式推門經過主理人悉心修復，每一處都保留了老屋原始的風格。

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台北預約制下午茶「無二會所」百年日式宿舍改建/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
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「無二會所」這邊採取預約制，無論下午茶時段，或是午晚餐時段皆需預約而後前往。這邊首推冬季限定的「詠久午茶」套餐，預計僅販售至12月底。套餐內含招牌甜點「蜜蜜珠寶盒」結合烤至外酥內軟的湯種吐司，抹上奶油後填滿香草冰淇淋、莓果、馬卡龍與捲心酥，每一口都是層層疊加的幸福感。
台北預約制下午茶「無二會所」百年日式宿舍改建/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
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此外，冬季限定飲品「熱辣可可」也在套餐裡面。以小農鮮乳、頂級可可粉、墨西哥紅椒粉及肉桂混合製成，帶來微辣而濃郁的口感。一口熱辣暖身，隨後是可可的香甜柔滑，非常適合冬季午後，為這場午茶時光增添一份暖意。如果大家也想要一同徜徉於百年老宅的溫暖氣息，可就別錯過這間「無二會所」囉。
台北預約制下午茶「無二會所」百年日式宿舍改建/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
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台北預約制下午茶 無二會所

地址：台北市大安區杭州南路二段61巷12號
營業時間：11:30–18:30；週一公休；確切營業時間依照官方粉絲專頁公告為主。

 

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place台北市大安區杭州南路二段61巷12號
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美味度
4.25
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.75
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 編輯 鄭雅之
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