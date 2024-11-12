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海膽控來吃壽司郎！晚來吃不到「酪梨海膽海苔包、海膽鮭魚卵中腹、海膽拉麵」滿滿海味超幸福。

壽司郎 海膽 迴轉壽司 加價購 more
2024-11-12 10:25:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：壽司郎
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編輯 鄭雅之

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看到海膽壽司就受不了！不斷推出期間限定新品的「壽司郎」，這次以海膽為主角祭出一系列新品，包括「海膽海苔包」、「特製酪梨海膽海苔包」和「海膽鮭魚卵中腹」，以智利產地直送的海膽為食材，不僅色澤鮮亮，入口即化的鮮甜滋味更是讓人著迷。搭配新鮮鮭魚卵與濃郁酪梨等創意組合，這次的海膽料理可說是壽司郎不容錯過的秋冬特別菜色。
壽司郎新品 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
壽司郎新品 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。

壽司郎「珍品盛宴」新品系列於即日起至11/24期間限定，除了主打的海膽系列海味十足「濃厚海膽拌麵」、經典人氣款「海膽海苔包」、創意發想「特製酪梨海膽海苔包」和層次豐富的「海膽鮭魚卵中腹」之外，還有從日本冷藏直送的「大切寒鰤腹」，以豐富油脂帶來滿滿甘甜風味，是秋冬限定的奢華享受。而「稻燒長鰭鮪」、「旗魚腹2種」和「炙燒赤鯥」等料理則展現不同風味，超多品項讓人選擇障礙發作。
壽司郎新品 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
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壽司郎這次也攜手日本知名品牌明治，推出兩款聯名甜點「香菇巧克力焦糖聖代」和「香菇巧克力草莓聖代」。香菇巧克力聖代以巧克力乳酪或牛奶乳酪為基底，搭配明治冰淇淋及香菇餅乾，營造出獨特又趣味的口感。即日起至全台壽司郎店內點選任一款明治聯名聖代，還可獲得限量聯名資料夾，讓甜點控又驚又喜。
壽司郎新品 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
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同時，壽司郎萌抱壽司也再次與《毛毛比熊犬》合作推出加價購活動，帶來第二波針織包及即將上市的冰敷袋。凡消費滿額即可加價購得可愛實用的聯名商品，此外在11月22日起內用消費滿2,000元，更能免費獲得限量絨毛玩偶吊飾組，讓粉絲們收集療癒小物的同時，享受秋冬美味體驗。這次「珍品盛宴」的多樣活動及限定商品，無疑讓壽司郎成為秋冬美食的首選。

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壽司郎新品 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
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壽司郎 珍品盛宴

活動期間：即日起至2024/11/24，數量有限售完為止。
期間限定菜色：
海膽海苔包 $60
特製酪梨海膽海苔包 $60
海膽鮭魚卵中腹 $100
稻燒長鰭鮪 $60
旗魚腹2種 $60
炙燒赤鯥 $40
大切寒鰤腹 $80
日式醃蘿蔔鮭魚軍艦 $40
水章魚頭 $40
濃厚海膽拌麵 $140
野菜天章魚燒烏龍麵 $130
蛤蜊茶碗蒸 $60
香菇巧克力焦糖聖代 $140
香菇巧克力草莓聖代 $140
明治香菇巧克力  $60
 

壽司郎X毛毛比熊犬 優惠資訊

活動期間：2024年11月6日（三）至11月24日（日）
活動優惠：
1、購買任一款明治聯名聖代，即贈限量資料夾。
2、消費滿500元，可加價180元毛毛比熊犬針織包，滿1,000元加價360元購兩個。
3、11月15日內用滿500元，可加價220元毛毛比熊犬冰敷袋。

 

 

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#壽司郎
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