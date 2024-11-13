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苗栗咖啡廳跑咖搶拍5選！苗栗新開店「日式庭院下午茶」先預約。

苗栗咖啡廳 苗栗下午茶 日式庭院 森林系咖啡廳 more
2024-11-13 18:31:00 文字：編輯 鄭亦庭 綜合報導 圖片：各個部落客
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編輯 鄭亦庭

編輯 鄭亦庭

苗栗咖啡廳必拍日式庭院、森林系咖啡廳全要衝！假日玩苗栗，不少網美、文青也會把苗栗咖啡廳加進行程裡，窩客島這次整理近期必拍的5間「苗栗咖啡廳」，不僅有今年新開幕的日式庭院咖啡廳，荷花池日式庭院、榻榻米和式座位都很適合打卡，而在勝興車站鐵道旁的人氣森林系咖啡廳，更是不少網美、跑咖必去的口袋名單。

▲苗栗咖啡廳必拍日式庭院下午茶、森林系咖啡廳，5間打卡口袋名單/ WalkerLand窩客島整理提供

▲苗栗咖啡廳打卡推薦/ WalkerLand窩客島整理提供


苗栗日式咖啡廳推薦：山上村 Hill coffe、屋咖人vug ka ngin

跑咖來苗栗一定要去過今年新開的「山上村 Hill coffe」，獨棟日式建築搭配日式庭院、荷花池，店內則以木質系風格打造，氛圍感十足超好拍，最有人氣的塌塌米座位還有觀景窗可以看到店外庭院，餐點除了供應咖啡、蛋糕甜點，也有日式定食、火鍋可以吃，來拍美照不怕吃不飽；同樣是日系風格的「屋咖人vug ka ngin」，則是擁有整店木質外牆的店觀，加上綠植點綴，是當地人才知道的隱密咖啡廳，目前假日採預約制，假日想要過來要記得先預約以免撲空。

▲苗栗日式咖啡廳推薦：山上村 Hill coffe店觀環境/ WalkerLand窩客島整理提供

▲苗栗日式咖啡廳推薦：屋咖人vug ka ngin店觀環境/ WalkerLand窩客島整理提供


苗栗森林系景觀咖啡廳推薦：三丘景觀餐廳 3 Hills café、鹿角Cafe

想要在被綠植包圍的環境，邊喝下午茶的話，可以到木屋咖啡廳「3 Hills café」，就位在勝興車站鐵道旁，室內玻璃窗、半戶外座位區都有滿滿綠植；以廢棄巴士重新打造的「鹿角Cafe」，車內復古空間布置滿滿植栽，車外也有露營風座位區，擺放各種多肉植物，如果喜歡植物系、森林系咖啡廳，來苗栗絕對不能錯過。

▲苗栗森林系景觀咖啡廳推薦：三丘景觀餐廳 3 Hills café店觀環境/ WalkerLand窩客島整理提供

▲苗栗森林系景觀咖啡廳推薦：鹿角Cafe店觀環境/ WalkerLand窩客島整理提供


質感系苗栗咖啡廳推薦：MODA & the MOON Cafe 碩玥咖啡廳

今年新開幕的純白獨棟「碩玥咖啡廳」，店外種植多株仙人掌，庭院區鋪設小石子，也有露營風座位區，室內裝潢擺飾則是文青質感系，讓你一次拍出多種風格打卡照，餐點主打澳式早午餐拼盤、甜點，也有融入客家特色的早午餐，傍晚時刻還能看到夕陽、夜景，苗栗新開幕咖啡廳打卡美拍先衝。

▲質感系苗栗咖啡廳推薦：MODA & the MOON Cafe 碩玥咖啡廳店觀環境/ WalkerLand窩客島整理提供

▲質感系苗栗咖啡廳推薦：MODA & the MOON Cafe 碩玥咖啡廳餐點 / WalkerLand窩客島整理提供


山上村 Hill coffe  位置資訊

地址：苗栗縣三灣鄉52號
完整介紹由部落客「阿華田」於窩客島分享文章：苗栗最新最夯的打卡景點「山上村 Hill coffe」景觀餐廳，讓你一秒到日本！有各式日式定食、咖啡及甜點，整體價格親民，距離頭份市區不到20分鐘車程！


屋咖人vug ka ngin  位置資訊

地址：苗栗縣頭份市中華路53巷10號
電話：03-762-5165
完整介紹由部落客「豆豆公爵食樂去」於窩客島分享：屋咖人vug ka ngin-身處製材廠的咖啡廳，提供手沖咖啡/義式咖啡/牛奶飲品/茶品/氣泡飲/甜點(。・∀・)ノ *假日預約制，無接待4人以上團體。


三丘景觀餐廳 3 Hills café  位置資訊

地址：苗栗縣三義鄉
電話： 03-787-6565
完整介紹由部落客「Jason's Life」於窩客島分享：苗栗縣三義鄉【苗栗三義｜美食】三丘景觀餐廳 3 Hills café。勝興車站景觀餐廳，舊山線鐵道旁充滿雨林綠意，可就近搭乘


鹿角Cafe  位置資訊

地址：苗栗縣三義鄉雙連道路潭九鄰199號
電話：0981-008-698
完整介紹由部落客「游小熊」於窩客島分享：【三義】「鹿角Cafe．開在露營區裡的森林系特色公車咖啡館（輕食/甜點/綠色植栽/多肉植物/不遠露營度假山莊


MODA & the MOON Cafe 碩玥咖啡廳  位置資訊

地址：苗栗縣公館鄉122之10號
電話：03-723-5367
完整介紹由部落客「阿華田」於窩客島分享：【MODA & the MOON Cafe 碩玥咖啡廳】苗栗公館新開幕民宿咖啡廳！傍晚還能看超美夕陽跟夜景，絕對是近期最夯的拍照打卡景點！整體餐點也都非常好吃～

更多 苗栗咖啡廳 照片：

▲苗栗日式咖啡廳推薦：山上村 Hill coffe店觀環境/ WalkerLand窩客島整理提供

▲苗栗日式咖啡廳推薦：山上村 Hill coffe店觀環境/ WalkerLand窩客島整理提供

▲苗栗日式咖啡廳推薦：山上村 Hill coffe餐點/ WalkerLand窩客島整理提供

▲苗栗森林系景觀咖啡廳推薦：三丘景觀餐廳 3 Hills café店觀環境/ WalkerLand窩客島整理提供

▲苗栗森林系景觀咖啡廳推薦：三丘景觀餐廳 3 Hills café餐點/ WalkerLand窩客島整理提供

▲苗栗森林系景觀咖啡廳推薦：鹿角Cafe餐點/ WalkerLand窩客島整理提供

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[食記。台北大安]Macho Tacos瑪丘墨式餅舖-師大店。牛排手工香軟玉米餅/酥炸魚肉玉米餅/香料豆腐脆皮玉米餅
相關商家

山上村 Hill coffe

phone
place苗栗縣三灣鄉北埔村3鄰52號
3.80 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
3.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.00
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屋咖人vug ka ngin

phone037-625165
place苗栗縣頭份市中華路53巷10號
4.25 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.30
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.30
CP值
4.20
share place

3 Hills Café 三丘景觀餐廳

phone037-876565
place苗栗縣三義鄉勝興村勝興36-9號
4.10 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
3.75
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.75
CP值
4.63
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鹿角Cafe

phone0981-008698
place苗栗縣三義鄉雙連路199號
4.20 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.17
服務品質
4.17
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.17
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MODA & the MOON Cafe 碩玥咖啡廳

phone037-235367
place苗栗縣公館鄉仁安村9鄰仁安122之10號
4.48 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.75
CP值
4.25
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