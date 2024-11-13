苗栗咖啡廳必拍日式庭院、森林系咖啡廳全要衝！假日玩苗栗，不少網美、文青也會把苗栗咖啡廳加進行程裡，窩客島這次整理近期必拍的5間「苗栗咖啡廳」，不僅有今年新開幕的日式庭院咖啡廳，荷花池日式庭院、榻榻米和式座位都很適合打卡，而在勝興車站鐵道旁的人氣森林系咖啡廳，更是不少網美、跑咖必去的口袋名單。



▲苗栗咖啡廳必拍日式庭院下午茶、森林系咖啡廳，5間打卡口袋名單/ WalkerLand窩客島整理提供



▲苗栗咖啡廳打卡推薦/ WalkerLand窩客島整理提供



苗栗日式咖啡廳推薦：山上村 Hill coffe、屋咖人vug ka ngin

跑咖來苗栗一定要去過今年新開的「山上村 Hill coffe」，獨棟日式建築搭配日式庭院、荷花池，店內則以木質系風格打造，氛圍感十足超好拍，最有人氣的塌塌米座位還有觀景窗可以看到店外庭院，餐點除了供應咖啡、蛋糕甜點，也有日式定食、火鍋可以吃，來拍美照不怕吃不飽；同樣是日系風格的「屋咖人vug ka ngin」，則是擁有整店木質外牆的店觀，加上綠植點綴，是當地人才知道的隱密咖啡廳，目前假日採預約制，假日想要過來要記得先預約以免撲空。



▲苗栗日式咖啡廳推薦：山上村 Hill coffe店觀環境/ WalkerLand窩客島整理提供



▲苗栗日式咖啡廳推薦：屋咖人vug ka ngin店觀環境/ WalkerLand窩客島整理提供



苗栗森林系景觀咖啡廳推薦：三丘景觀餐廳 3 Hills café、鹿角Cafe

想要在被綠植包圍的環境，邊喝下午茶的話，可以到木屋咖啡廳「3 Hills café」，就位在勝興車站鐵道旁，室內玻璃窗、半戶外座位區都有滿滿綠植；以廢棄巴士重新打造的「鹿角Cafe」，車內復古空間布置滿滿植栽，車外也有露營風座位區，擺放各種多肉植物，如果喜歡植物系、森林系咖啡廳，來苗栗絕對不能錯過。



▲苗栗森林系景觀咖啡廳推薦：三丘景觀餐廳 3 Hills café店觀環境/ WalkerLand窩客島整理提供



▲苗栗森林系景觀咖啡廳推薦：鹿角Cafe店觀環境/ WalkerLand窩客島整理提供



質感系苗栗咖啡廳推薦：MODA & the MOON Cafe 碩玥咖啡廳

今年新開幕的純白獨棟「碩玥咖啡廳」，店外種植多株仙人掌，庭院區鋪設小石子，也有露營風座位區，室內裝潢擺飾則是文青質感系，讓你一次拍出多種風格打卡照，餐點主打澳式早午餐拼盤、甜點，也有融入客家特色的早午餐，傍晚時刻還能看到夕陽、夜景，苗栗新開幕咖啡廳打卡美拍先衝。



▲質感系苗栗咖啡廳推薦：MODA & the MOON Cafe 碩玥咖啡廳店觀環境/ WalkerLand窩客島整理提供



▲質感系苗栗咖啡廳推薦：MODA & the MOON Cafe 碩玥咖啡廳餐點 / WalkerLand窩客島整理提供



山上村 Hill coffe 位置資訊

地址：苗栗縣三灣鄉52號

完整介紹由部落客「阿華田」於窩客島分享文章：苗栗最新最夯的打卡景點「山上村 Hill coffe」景觀餐廳，讓你一秒到日本！有各式日式定食、咖啡及甜點，整體價格親民，距離頭份市區不到20分鐘車程！



屋咖人vug ka ngin 位置資訊

地址：苗栗縣頭份市中華路53巷10號

電話：03-762-5165

完整介紹由部落客「豆豆公爵食樂去」於窩客島分享：屋咖人vug ka ngin-身處製材廠的咖啡廳，提供手沖咖啡/義式咖啡/牛奶飲品/茶品/氣泡飲/甜點(。・∀・)ノ *假日預約制，無接待4人以上團體。



三丘景觀餐廳 3 Hills café 位置資訊

地址：苗栗縣三義鄉

電話： 03-787-6565

完整介紹由部落客「Jason's Life」於窩客島分享：苗栗縣三義鄉【苗栗三義｜美食】三丘景觀餐廳 3 Hills café。勝興車站景觀餐廳，舊山線鐵道旁充滿雨林綠意，可就近搭乘



鹿角Cafe 位置資訊

地址：苗栗縣三義鄉雙連道路潭九鄰199號

電話：0981-008-698

完整介紹由部落客「游小熊」於窩客島分享：【三義】「鹿角Cafe．開在露營區裡的森林系特色公車咖啡館（輕食/甜點/綠色植栽/多肉植物/不遠露營度假山莊



MODA & the MOON Cafe 碩玥咖啡廳 位置資訊

地址：苗栗縣公館鄉122之10號

電話：03-723-5367

完整介紹由部落客「阿華田」於窩客島分享：【MODA & the MOON Cafe 碩玥咖啡廳】苗栗公館新開幕民宿咖啡廳！傍晚還能看超美夕陽跟夜景，絕對是近期最夯的拍照打卡景點！整體餐點也都非常好吃～