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粥大福×北港朝天宮聯名！限定「好芋加貝粥」再送過香爐筊杯吊飾。

粥大福 北港朝天宮 聯名 芋頭粥 more
2024-11-12 18:00:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：粥大福
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

粥大福Ｘ北港朝天宮聯名！秋冬到來，就想吃一碗熱呼呼的美食暖暖胃，以雞湯粥聞名的「粥大福」，這次跨界和北港朝天宮聯手，大玩諧音梗推出兩款「天賜好芋粥」與「好芋加貝粥」，用香濃的芋頭粥擄獲大家的胃。同時，也還有過過香爐的「媽祖開運筊杯吊飾」只要滿額就免費送。

▲粥大福×北港朝天宮聯名好芋粥系列/ WalkerLand窩客島整理提供。

▲粥大福×北港朝天宮聯名「天賜好芋粥」/ WalkerLand窩客島整理提供。

將於11/14正式登場的粥大福Ｘ北港朝天宮聯名「好芋粥系列」。以大塊芋頭為主「天賜好芋粥」，加上花菇、蝦米等材料，是經典古早台式風味。而「好芋加貝粥」則結合了XO醬、小干貝與芋頭，海味香氣與芋香交織出豐富層次。為了讓人感受到媽祖滿滿的庇護感，還設計全新限定「媽祖賜福外帶碗」，印有象徵好桃氣、金五吉與鈔能力的符號，在秋冬時節來一碗熱騰騰的好芋粥，感受媽祖庇佑下的溫暖滋味。

▲粥大福×北港朝天宮聯名「媽祖賜福外帶碗」/ WalkerLand窩客島整理提供。

▲粥大福×北港朝天宮聯名「好芋加貝粥」/ WalkerLand窩客島整理提供。

除了聯名款好芋粥之外，這次聯名也推出限量滿額贈優惠，只要凡購買任一「好芋神助攻」系列粥品，並單筆消費滿399元，即可獲得經過北港朝天宮媽祖香火加持過的「媽祖開運筊杯吊飾」。將傳統文化以文創設計呈現，小巧可愛又方便攜帶的開運筊杯吊飾，數量有限。

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▲粥大福×北港朝天宮滿額贈「媽祖開運筊杯吊飾」/ WalkerLand窩客島整理提供。

 

粥大福×北港朝天宮聯名好芋粥

開賣日：2024/11/14
販售通路：全台粥大福門市
品項：
天賜好芋粥 110元
好芋加貝粥 130元
 

粥大福×北港朝天宮聯名滿額贈

凡購買任一「好芋神助攻」系列粥品，且單筆消費滿 $399 即可獲贈「媽祖開運筊杯吊飾」乙個。
 

粥大福×北港朝天宮聯名「媽祖賜福外帶碗」

款式：桃花運、工作運、財運三款隨機出貨。

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