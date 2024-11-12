秋季換季時肌膚最為脆弱，許多人會覺得有乾燥、敏感和暗沉等問題，然而，微笑女神林真亦依然保有透亮的「零爭議發光肌」，在廣告拍攝現場，她的膚況好到可以原圖直出，作為新任健康肌膚大使，林真亦也大方分享她的健康護膚秘訣。

林真亦表示：「身為經常需要長時間帶妝和熬夜拍攝的演藝工作者，肌膚經常處於敏感狀態，尤其疫情後對換季的反應更為明顯，幸好遇見了德卡，堅持使用天然成分替代任何可能對皮膚有害的元素，安全且精準地解決我的肌膚問題，讓我無論多忙多累，都能保持透亮光澤，維穩我的『零爭議健康美肌』。」擁有38年零負評歷史的德卡，不僅深受演藝圈劇組人員的信賴，更以高效且低致敏的產品，成為貴婦與名媛們的保養首選。



用邏輯從根本解決肌膚問題，征服好萊塢明星、名流圈的「零負評」保養品牌

dermalogica德卡1986年由美國IDI國際皮膚研究學院研發創造，以嚴謹的科學基礎和肌膚邏輯，針對各種膚質提供不同專業護膚方案，嚴格遵循七大護膚承諾，拒用礦物油、人工色素、羊毛脂、工業用酒精、十四酸異丙脂、人工香料與甲醛（防腐劑）等對肌膚有害物質，以潔淨、精準的天然配方，溫和有效地解決肌膚問題，深受凱特·布蘭琪、維多利亞·貝克漢和珍妮佛·勞倫斯等好萊塢名人一致推崇。



「工作再忙，肌膚依舊健康透亮！」作為演員，林真亦經常在強光與高清鏡頭下工作，肌膚的細節都會被放大檢視，所以對肌膚保養格外重視，因對保養品中的羊毛脂過敏而出現不適，但德卡的七大堅持讓她找到了穩定肌膚健康的終極答案。在德卡眾多專業產品中，林真亦特別推薦「精微亮顏素」、「多重維他命再生面膜」和「水芹活性露」，這三款明星產品，能讓她無論工作再忙、再疲憊，都能迅速幫助肌膚校正回健康原始狀態，恢復光澤與彈力，成為她的上鏡救星。



零爭議發光肌必備神器1

德卡精微亮顏素：溫和去角質讓膚色均勻透亮

全球銷售超過兩千萬瓶的「精微亮顏素」，是林真亦日常養膚的愛用品，獨特的米糠精華和木瓜酵素成分，不僅能溫和更新皮膚表層老廢角質，還能強化後續保養效果，讓肌膚乾淨透亮。林真亦表示，這款溫和去角質的產品明顯提升了她的皮膚狀態，尤其是困擾已久的黑頭粉刺問題也大幅改善，讓膚色變得均勻且富有光澤，成為她擁有「零爭議發光肌」的第一步。



零爭議發光肌必備神器2

德卡多重維他命再生面膜：必備的提亮急救神器

作為德卡全球回購率NO.1的經典明星產品，這款維他命面膜不僅是林真亦的必備神器，也是好萊塢劇組化妝師的「拍戲急救法寶」，甚至維多利亞·貝克漢也將它寫入自傳中，表達對它的喜愛。「多重維他命再生面膜」含有五大濃縮維他命精華，能深層修復疲憊肌膚，層層守護肌膚年輕，每週使用2-3次，每次厚敷15-20分鐘，就能讓肌膚如同剛睡飽般飽滿明亮，在緊急時刻厚敷7分鐘即可明顯改善暗沉。林真亦分享，這款面膜總能在她熬夜拍攝後，幫助消除疲憊痕跡，快速恢復肌膚健康活力。



零爭議發光肌必備神器3

德卡水芹活性露：平衡膚質讓肌膚持久水嫩清新

對於維持肌膚的水油平衡，林真亦推薦德卡的「水芹活性露」，清爽無油質的保濕乳液結合益生源及水芹、瓜、檸檬、牛蒡等植物精萃，形成植萃保護層，透過滋養好菌來平衡肌膚微生菌叢，並還分享獨家用法：將水芹霜作為妝前乳使用，能讓妝容更服貼，不僅能減少熬夜後的油光問題，還能讓肌膚持續保持清新水嫩狀態。



想要擁有同款零爭議的發光美肌嗎？現在正是最佳時機！dermalogica 德卡的超值組合，不僅是微笑女神林真亦、好萊塢明星心目中的愛用神器，更是美容KOL的團購首選，每每開團瞬間秒殺，讓德卡成為妳的美肌神隊友，一鍵還原妳的健康發光肌！

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