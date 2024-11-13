為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 先喝道硬頸奶茶33元喝！出賽日第二杯半價、聯名棒球杯為中華隊加油。

先喝道硬頸奶茶33元喝！出賽日第二杯半價、聯名棒球杯為中華隊加油。

中華隊 棒球 世界12強 聯名 more
2024-11-13 08:23:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：先喝道
share
編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

應援中華隊！棒球迷超期待的「2024年WBSC世界12強棒球錦標賽」Ｂ組將於本週正式在大巨蛋登場，首場就由中華隊迎戰宿敵韓國隊，為了替中華好手加油，各店家、各通路都紛紛祭出相關聯名商品、限時優惠，號召大家一起替中華隊加油、奪勝。先喝道這次跨界和台灣運彩聯名，推出期間限定造型紙杯，並以充滿台灣精神的「硬頸乳茶」向中華隊致敬，只要是中華隊出賽當天就有第二杯半價優惠。

▲先喝道和台灣運彩聯名造型杯 / WalkerLand窩客島整理提供。

▲先喝道和台灣運彩聯名為世界棒球12強造勢 / WalkerLand窩客島整理提供。

全球棒球迷引頸期盼的2024年WBSC世界12強棒球錦標賽即將熱血開打！為了讓中華隊的支持者盡情應援，台灣運彩攜手人氣手搖飲品牌「先喝道」，推出三款限量聯名紙杯，每一款都融合了棒球元素，展現「就一起為棒球喝彩」的精神，為2024年棒球賽事添上濃濃的台灣硬頸魂。

▲先喝道Ｘ台灣運彩聯名棒球杯共有三款 / WalkerLand窩客島整理提供。

▲先喝道Ｘ台灣運彩聯名為中華隊應援 / WalkerLand窩客島整理提供。

先喝道在這場棒球盛事中，還以充滿台灣精神的硬頸乳茶向中華隊致敬，11月13日首戰南韓，11月16日對決日本，11月18日迎戰古巴，凡於賽事期間購買硬頸系列飲品，第二杯享半價優惠，讓球迷能輕鬆揪團熱血看球，隨時隨地為中華隊加油。這款飲品採用輕焙穀麥茶，搭配獨家配料「麻粿」，將傳統客家小點「七霸」麻糬與「粉粄」的風味結合，創造出層次豐富的風味。

推薦閱讀：頂呱呱應援中華隊！世棒12強「3款炸雞派對優惠」現省175元力挺中華隊。

▲世界棒球12強中華隊出賽日，先喝道「硬頸系列飲品」第二杯享半價 / WalkerLand窩客島整理提供。

▲先喝道配料「麻粿」將傳統客家麻糬與粉粄結合 / WalkerLand窩客島整理提供。

 

先喝道Ｘ台灣運彩聯名

活動時間：即日起，購買先喝道飲品即可獲得限量聯名杯，共有三款設計隨機出貨。
 

先喝道 世棒12強優惠

優惠內容：11月13日對南韓、11月16日對日本、11月18日對古巴比賽期間，購買硬頸系列飲品享第二杯半價優惠。

 

 

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#中華隊
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
chevron_left上一篇

阿嬌萬里蟹
延伸閱讀
頂呱呱應援中華隊！世棒12強「3款炸雞派對優惠」現省175元力挺中華隊。
 編輯 鄭雅之
SOU·SOU、Moomin、Pinkoi三大聯名！文青必買SOU·SOU日常365質感小物，超過100款新品推薦。
 編輯 張人尹
棒球12強賽最強應援！繼光香香雞「中華隊贏球買一送一」，再推必勝炸雞餐應援。
 編輯 鄭雅之
4公分超寬烏龍麵！定食8聯名「床編故事」小雞汁吊飾加價購，再加碼「超寬玉帶烏龍麵」限定開賣。
 編輯 張人尹
應援世界棒球賽12強！全家P12限定周邊棒球杯塞、球衣購物袋，猜對晉級隊伍送你出國玩。
 編輯 張人尹
keyboard_arrow_up