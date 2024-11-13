應援中華隊！棒球迷超期待的「2024年WBSC世界12強棒球錦標賽」Ｂ組將於本週正式在大巨蛋登場，首場就由中華隊迎戰宿敵韓國隊，為了替中華好手加油，各店家、各通路都紛紛祭出相關聯名商品、限時優惠，號召大家一起替中華隊加油、奪勝。先喝道這次跨界和台灣運彩聯名，推出期間限定造型紙杯，並以充滿台灣精神的「硬頸乳茶」向中華隊致敬，只要是中華隊出賽當天就有第二杯半價優惠。
▲先喝道和台灣運彩聯名造型杯 / WalkerLand窩客島整理提供。
▲先喝道和台灣運彩聯名為世界棒球12強造勢 / WalkerLand窩客島整理提供。
全球棒球迷引頸期盼的2024年WBSC世界12強棒球錦標賽即將熱血開打！為了讓中華隊的支持者盡情應援，台灣運彩攜手人氣手搖飲品牌「先喝道」，推出三款限量聯名紙杯，每一款都融合了棒球元素，展現「就一起為棒球喝彩」的精神，為2024年棒球賽事添上濃濃的台灣硬頸魂。
▲先喝道Ｘ台灣運彩聯名棒球杯共有三款 / WalkerLand窩客島整理提供。
▲先喝道Ｘ台灣運彩聯名為中華隊應援 / WalkerLand窩客島整理提供。
先喝道在這場棒球盛事中，還以充滿台灣精神的硬頸乳茶向中華隊致敬，11月13日首戰南韓，11月16日對決日本，11月18日迎戰古巴，凡於賽事期間購買硬頸系列飲品，第二杯享半價優惠，讓球迷能輕鬆揪團熱血看球，隨時隨地為中華隊加油。這款飲品採用輕焙穀麥茶，搭配獨家配料「麻粿」，將傳統客家小點「七霸」麻糬與「粉粄」的風味結合，創造出層次豐富的風味。
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▲世界棒球12強中華隊出賽日，先喝道「硬頸系列飲品」第二杯享半價 / WalkerLand窩客島整理提供。
▲先喝道配料「麻粿」將傳統客家麻糬與粉粄結合 / WalkerLand窩客島整理提供。
先喝道Ｘ台灣運彩聯名
活動時間：即日起，購買先喝道飲品即可獲得限量聯名杯，共有三款設計隨機出貨。
先喝道 世棒12強優惠
優惠內容：11月13日對南韓、11月16日對日本、11月18日對古巴比賽期間，購買硬頸系列飲品享第二杯半價優惠。