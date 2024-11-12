隨著冬季來臨，又是草莓控最愛的季節！台北萬豪酒店特別推出以「莓夢成真」為主題的草莓季限定下午茶，自即日起至2025年1月31日限時供應，位於酒店一樓的Lobby Lounge，主廚團隊用心挑選當季新鮮草莓，融入多樣食材，包括法芙娜巧克力、大溪地香草、大吉嶺紅茶、柚子與山葵等，打造出12款甜鹹結合的創意料理，要讓草莓控可以品嚐一場最美味的期間限定草莓下午茶。



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▲台北萬豪草莓下午茶限量預訂中 / WalkerLand窩客島整理提供



台北萬豪酒店草莓下午茶中的八款甜點以「草莓高跟鞋」「草莓大吉嶺白酒牛奶慕斯」「可爾必思蜂蜜果仁草莓杯」等創意造型最為吸引人。尤其「草莓高跟鞋」以白巧克力打造而成，模擬高跟鞋的優雅外型，鞋中填入海綿蛋糕，並搭配由日本中澤奶油及大溪地香草製成的香緹奶油及新鮮草莓，不僅帶來濃郁口感，也使視覺效果極具吸引力。



▲台北萬豪「莓夢成真」下午茶饗宴必吃草莓高跟鞋 / WalkerLand窩客島整理提供



另一款「草莓大吉嶺白酒牛奶慕斯」則在濃郁的牛奶慕斯內加入唐寧大吉嶺茶製成的茶凍及白酒凍，再加上艷紅巧克力淋面及金箔點綴，造型猶如皇冠般，讓甜點更顯高貴奢華。而「可爾必思蜂蜜果仁草莓杯」以分層杯盛裝，底層為法國開心果粒及小農蜂蜜慕斯，中層為微酸的可爾必思慕斯，上層則是由法國玫瑰水和金箔裝飾的草莓水晶凍，品嘗時層層分明，甜蜜豐富。



▲台北萬豪「莓夢成真」下午茶饗宴_草莓大吉嶺白酒牛奶慕斯 / WalkerLand窩客島整理提供



此外，俏皮外觀的「薄荷蒙布朗草莓」亦是一大亮點。此款甜點巧妙地以薄荷茶、馬斯卡彭起司和新鮮牛奶混合而成的薄荷起司香緹，搭配草莓果醬及新鮮草莓，再以巧克力外層覆蓋，模擬成粉嫩草莓的模樣，既可愛又美味。



另一道「山葵草莓柚子馬卡龍」則將日本柚子汁、法芙娜白巧克力和山葵混合成清新的山葵柚子餡，搭配主廚精心製作的糖煮草莓醬，外層為酥脆蛋白餅並以巧克力點綴，帶來甜中帶微辣的層次風味。最後，「開心果草莓慕斯杯」更是造型精巧，裝飾以花卉造型的白巧克力，杯中包含草莓切片、開心果慕斯、鬆軟杏仁蛋糕、開心果卡士達醬及大溪地香草奶油霜，適合拍照紀念。



▲台北萬豪「莓夢成真」下午茶饗宴_山葵草莓柚子馬卡龍 / WalkerLand窩客島整理提供



而在這一次下午茶之中，在鹹點方面、酒店主廚結合了草莓的酸甜風味與豪華食材，設計出四款獨特的鹹食料理。第一道「伊比利火腿草莓起士」將酸甜草莓醋和絲綢乳酪，搭配濃郁的伊比利火腿及新鮮草莓，並加入清甜哈密瓜丁及乾燥草莓粒，層次豐富。



另一道「法式功夫鴨草莓大福」則將功夫鴨腿放入日式大福中，搭配烘烤後的花生碎，佐以花生醬及新鮮草莓，呈現多重口感的鹹甜碰撞。而「燻鮭魚草莓鹹蛋塔」以葡式蛋塔的酥脆塔皮盛裝煙燻鮭魚及鮮草莓，並點綴少許魚子醬，使鹹味與草莓的甜美完美融合。「和風牛肉草莓開放式三明治」則選用美國牛五花，並醃製入味，搭配蝦夷蔥、奶油乳酪及腰果抹醬，夾入佛卡夏麵包中，並加上草莓切片，帶來鹹甜交織的絕妙滋味。



▲台北萬豪「莓夢成真」下午茶饗宴，以草莓佐入四款鹹點，碰撞出意想不到的驚喜 / WalkerLand窩客島整理提供





台北萬豪酒店「莓夢成真」草莓主題下午茶

活動時間：即日起至2025年1月31日

活動地點：台北萬豪酒店一樓Lobby Lounge

草莓主題下午茶新菜單

12款甜鹹下午茶，以當季新鮮草莓為主題，並加入法芙娜巧克力、大溪地香草、大吉嶺紅茶、開心果、柚子及山葵等元素。



甜點（8款）：

「草莓高跟鞋」：白巧克力製成的高跟鞋造型，搭配海綿蛋糕、香緹奶油、新鮮草莓。

「草莓大吉嶺白酒牛奶慕斯」：牛奶慕斯搭配大吉嶺茶凍及白酒凍，點綴金箔及草莓。

「可爾必思蜂蜜果仁草莓杯」：多層次杯裝甜點，底層蜂蜜果仁慕斯、中層可爾必思慕斯、上層草莓水晶凍。

「薄荷蒙布朗草莓」：薄荷起司香緹搭配草莓豆沙餡，模擬粉嫩草莓造型。

「山葵草莓柚子馬卡龍」：清新山葵柚子餡搭配草莓糖煮醬，馬卡龍外觀如草莓般精緻。

「開心果草莓慕斯杯」：含草莓切片、開心果慕斯、杏仁蛋糕、香草奶油霜及花卉造型白巧克力裝飾。



鹹點（4款）：

「伊比利火腿草莓起士」：酸甜草莓醋搭配絲綢乳酪、伊比利火腿、哈密瓜丁及乾燥草莓。

「法式功夫鴨草莓大福」：功夫鴨腿包入日式大福，配以花生碎、花生醬、新鮮草莓。

「燻鮭魚草莓鹹蛋塔」：蛋塔皮盛裝煙燻鮭魚及草莓，再以魚子醬點綴。

「和風牛肉草莓開放式三明治」：美國牛五花配蝦夷蔥、腰果抹醬及草莓切片，夾入佛卡夏麵包。



台北萬豪酒店「莓夢成真」草莓主題下午茶價格

基本雙人下午茶每套2,080元+10%

升級版雙人下午茶每套2,380元+10%，含精選氣泡酒兩杯

預訂電話：台北萬豪酒店Lobby Lounge，(02)2175-7955