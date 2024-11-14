台中不只有太陽餅，還要來個蘋果麵包！說到「蘋果麵包」想必大家都不陌生，現在要介紹這家蘋果麵包始祖「劉麵包廠」可是不少人回憶中的美味。不過每次說到蘋果麵包，不免都讓人好奇，為什麼裡面明明就沒有蘋果，為什麼還要叫做蘋果麵包。



▲台中美食推薦「劉麵包廠」經典蘋果麵包別錯過 / WalkerLand窩客島整理提供



▲台中美食推薦「劉麵包廠」經典蘋果麵包別錯過 / WalkerLand窩客島整理提供



「劉麵包廠」就位在台中草悟道廣場附近，簡樸的店面外觀和招牌，飄出來的麵香吸引饕客前來朝聖。這裡的陳設簡單，依然有著傳統麵包店的老味道，櫃子上擺滿了各式各樣的麵包，其中以這款經典「蘋果麵包」最有人氣，只用單純的小麥麵粉、雞蛋來製作，飽滿紮實、越嚼越香。



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▲台中美食推薦「劉麵包廠」地點位在台中草悟道廣場附近/ WalkerLand窩客島整理提供



▲台中美食推薦「劉麵包廠」地點位在台中草悟道廣場附近/ WalkerLand窩客島整理提供



不過沒有蘋果的「蘋果麵包」取名由何而來？這就要提到當時創辦的故事，「劉麵包廠」創立於美軍撤離後的1978年，當年的蘋果價格高昂，是個珍貴的稀有滋味；取名為此事希望讓大家以相對平實的價格，來品味不同的奢華。而當時創辦人劉老先生拉著麵包車穿梭台中街巷，沿街叫賣，也成為當地一景。



▲台中美食推薦「劉麵包廠」「劉麵包廠」創立於美軍撤離後的1978年/ WalkerLand窩客島整理提供



隨著歲月，「劉麵包廠」這獨特的蘋果麵包不僅打響名號，也成為台中的伴手禮之一。麵包口感特別扎實，每一口都能嚐到濃濃麵粉的香氣，不添加人工香料，純粹的麥香和麵粉的質樸甜味，令人回味無窮。下次來台中別忘了嚐嚐看這必買的伴手禮吧。



▲台中美食推薦「劉麵包廠」蘋果麵包不僅打響名號，也成為台中的伴手禮/ WalkerLand窩客島整理提供



台中蘋果麵包創始店 劉麵包廠

地址：台中市西區向上路一段2-3號

營業時間：08:00–21:00；相關營業時間依照官網公告為主。