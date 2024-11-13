中華隊加油！必勝客推出「世界棒球12強賽」限定優惠必勝餐，要讓球迷在家觀看12強世界大賽也能感受到中華隊的強、感受到棒球賽的熱血。同時期間限定新品「紅不讓肉圓比薩」，充滿創意的台式口味，也成為球迷們在家觀賽之餘，有更多驚喜亮點。



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▲12強必勝客必勝餐現省443元 / WalkerLand窩客島整理提供



必勝客「12強必勝餐」是此次活動的重點組合之一，售價429元，內含1個指定口味的大比薩，可以從「紅不讓肉圓」、「和風章魚燒」、「韓式泡菜燒肉」等6種口味中任意挑選，搭配黃金雞柳條及1.25L的飲料，優惠幅度高達443元。



此外，必勝客推出新品「紅不讓肉圓比薩」特別引人注目，將台灣經典小吃肉圓做成Q彈的比薩餅皮，搭配香濃的紅糟與香菜點綴，呈現出充滿台味的創意棒球造型，讓人有在球場歡呼的熱血氛圍，是球迷應援的好選擇。



▲12強必勝客必勝餐和風章魚燒 / WalkerLand窩客島整理提供



必勝客也推出適合多人觀賽的「必勝御守套餐」，999元起包含2個大比薩及歡聚拼盤，限量贈送必勝客獨家推出的「必勝御守」。這款御守成為球迷為中華隊加油的好運小物，預計將會是熱賣單品。配合球賽對戰隊伍的特性，必勝客也貼心地推薦了與韓國對決時適合的「韓式泡菜燒肉比薩」及對戰日本時推薦的「和風章魚燒比薩」，呼應不同國家風味的美食，讓消費者在觀賽時更具沉浸感。



▲12強必勝客必勝御守套餐 / WalkerLand窩客島整理提供



本次活動即日起至11月25日止，消費者可前往全台必勝客門市、必勝客官網或PK雙饗卡APP進行選購。必勝客用創意美食與超值優惠，邀請球迷與親朋好友一起為中華隊加油，這個賽季不僅是場上球員們的戰場，更是球迷們在美食中相聚的時刻。



▲12強必勝客紅不讓肉圓比薩 / WalkerLand窩客島整理提供

必勝客「12強必勝餐」和「必勝御守套餐」

活動期限：即日起至11月25日或售完為止

販售地點：必勝客全台門市、必勝客官網、PK雙饗卡APP

活動組合：

12強必勝餐（429元）

內容：任選1個指定口味大比薩 + 黃金雞柳條4條 + 1.25L可樂或七喜1瓶

比薩口味：紅不讓肉圓、和風章魚燒、韓式泡菜燒肉、超級總匯、彩蔬鮮菇、鐵板雙牛

優惠：最高現省443元



必勝御守套餐（999元起）

內容：任選2個大比薩 + 歡聚拼盤

贈品：限量「必勝御守」