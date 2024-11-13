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咖啡全品項買一送一！12強棒球賽中華隊贏韓國，超商咖啡買一送一。

12強 棒球 咖啡 首勝 more
2024-11-13 22:17:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：各品牌提供
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編輯 張人尹

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咖啡買一送一就是爽！世界棒球12強賽中，11/13晚間中華隊首戰對上南韓，靠著第2局的滿貫砲與兩分砲，最終以6:3拿下勝利。為了慶祝中華隊在12強賽事中的首勝，超商紛紛推出超嗨咖啡優惠，全家特濃美式咖啡買一送一、萊爾富更是推出Hi café特大杯全品項買一送一，咖啡控通通喝起來，這次就用咖啡買一送一慶祝12強
勝利。

推薦閱讀：看棒球12強吃5折肯德基！肯德基買一送一、派對歡聚盒應援台灣隊。

▲超商咖啡買一送一優惠慶祝棒球12強贏韓國  / WalkerLand窩客島整理提供

為了慶祝這次12強中華隊首場勝利，全家便利商店在11/14上午10點起，於APP「隨買跨店取」線上推出特濃美式買1送1、Famicollection氣泡水買1送1活動，在辦公室滑手機就能搶優惠。此外在全家食食購輸入折扣碼「中華隊勝利」，還可享全館滿200元現折20元。
全家 P12世界棒球賽12強 周邊小物 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
▲全家咖啡推出買一送一優惠，慶祝棒球12強首勝  / WalkerLand窩客島整理提供

萊爾富更是用超嗨「咖啡全品項買一送一」慶祝12強首場勝利，自即刻起至11/14 23:59，萊爾富Hi café 特大杯全品項，總共16品項通通可享買一送一。如果不同價位飲品，買2件、也能直接打5折。無論是經典的美式咖啡、拿鐵咖啡，或是茶飲系列冰茶、泰式奶茶、黑糖珍珠奶茶，通通可享買一送一優惠。

▲萊爾富咖啡推出全品項買一送一優惠，慶祝中華隊棒球12強首勝  / WalkerLand窩客島整理提供

此外，OKmart推出指定零食第二件6折慶祝12強首勝，即日起至11/17，OKCAFE指定茶飲「茗京萃」兩款聯名飲品推出優惠價一杯39元。OKchoice爆米花任選三件$99元，不論是看比賽應援、還是慶祝中華隊贏球，都有理由吃起來。

▲OKmart推出指定零食第二件6折優惠，慶祝中華隊棒球12強首勝  / WalkerLand窩客島整理提供
 

全家 12強中華隊首勝優惠

活動時間：11/14 10:00-23:59
隨買跨店取限定：特濃美式買1送1、Famicollection氣泡水買1送1
全家食食購限定：結帳輸碼「中華隊勝利」全館滿200元現折20元。
 

萊爾富 12強中華隊首勝優惠

活動時間：即日起至11月14日23:59
活動內容：萊爾富門市買Hi café 特大杯全品項（共計16款），享限時任選買1送1，不同價者以2件5折計算。
 

OKmart 12強中華隊首勝優惠

活動期間：即日起
活動內容：
OKmart指定糖果、餅乾享第二件6折。
即日起至11/17，OKCAFE指定茶飲「茗京萃」兩款聯名飲品優惠價$39元
OKchoice任選三件$99元

 

 

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窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

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