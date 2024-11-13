咖啡買一送一就是爽！世界棒球12強賽中，11/13晚間中華隊首戰對上南韓，靠著第2局的滿貫砲與兩分砲，最終以6:3拿下勝利。為了慶祝中華隊在12強賽事中的首勝，超商紛紛推出超嗨咖啡優惠，全家特濃美式咖啡買一送一、萊爾富更是推出Hi café特大杯全品項買一送一，咖啡控通通喝起來，這次就用咖啡買一送一慶祝12強

勝利。



推薦閱讀：看棒球12強吃5折肯德基！肯德基買一送一、派對歡聚盒應援台灣隊。



▲超商咖啡買一送一優惠慶祝棒球12強贏韓國 / WalkerLand窩客島整理提供



為了慶祝這次12強中華隊首場勝利，全家便利商店在11/14上午10點起，於APP「隨買跨店取」線上推出特濃美式買1送1、Famicollection氣泡水買1送1活動，在辦公室滑手機就能搶優惠。此外在全家食食購輸入折扣碼「中華隊勝利」，還可享全館滿200元現折20元。



▲全家咖啡推出買一送一優惠，慶祝棒球12強首勝 / WalkerLand窩客島整理提供



萊爾富更是用超嗨「咖啡全品項買一送一」慶祝12強首場勝利，自即刻起至11/14 23:59，萊爾富Hi café 特大杯全品項，總共16品項通通可享買一送一。如果不同價位飲品，買2件、也能直接打5折。無論是經典的美式咖啡、拿鐵咖啡，或是茶飲系列冰茶、泰式奶茶、黑糖珍珠奶茶，通通可享買一送一優惠。



▲萊爾富咖啡推出全品項買一送一優惠，慶祝中華隊棒球12強首勝 / WalkerLand窩客島整理提供



此外，OKmart推出指定零食第二件6折慶祝12強首勝，即日起至11/17，OKCAFE指定茶飲「茗京萃」兩款聯名飲品推出優惠價一杯39元。OKchoice爆米花任選三件$99元，不論是看比賽應援、還是慶祝中華隊贏球，都有理由吃起來。



▲OKmart推出指定零食第二件6折優惠，慶祝中華隊棒球12強首勝 / WalkerLand窩客島整理提供



全家 12強中華隊首勝優惠

活動時間：11/14 10:00-23:59

隨買跨店取限定：特濃美式買1送1、Famicollection氣泡水買1送1

全家食食購限定：結帳輸碼「中華隊勝利」全館滿200元現折20元。



萊爾富 12強中華隊首勝優惠

活動時間：即日起至11月14日23:59

活動內容：萊爾富門市買Hi café 特大杯全品項（共計16款），享限時任選買1送1，不同價者以2件5折計算。



OKmart 12強中華隊首勝優惠

活動期間：即日起

活動內容：

OKmart指定糖果、餅乾享第二件6折。

即日起至11/17，OKCAFE指定茶飲「茗京萃」兩款聯名飲品優惠價$39元

OKchoice任選三件$99元