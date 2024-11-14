丹麥知名家居品牌HAY正式登陸台灣，攜手金普頓大安酒店推出「毛孩隱逸假期 Purr-fect HAYcation」專案，掀起寵物友善住宿的新潮流。金普頓大安酒店一向以寵物友善為宗旨，本次專案更進一步推出HAY DOGS系列，為毛孩提供專屬的奢華住宿體驗。



▲帶毛孩入住金普頓大安酒店！體驗丹麥設計美學與寵物友善服務。 / WalkerLand窩客島整理提供



帶著寵物入住「大安套房」可以享有HAY DOGS品牌的寵物專用睡床及餐碗，設計風格融合大膽色塊與俏皮元素，讓套房增添活力與時尚感。此外，毛家長還可選擇加購「HAY 寵髦 Stay HAYlish」方案，以NT$1,600享有寵物領巾、毛孩專屬玩具等配件，並能讓毛孩品嚐到由米其林推薦餐廳The Tavernist提供的丹麥鮭魚料理。這份精緻的鮭魚餐不僅融入丹麥飲食文化，還搭配新鮮蔬果及希臘式優格，提升毛孩的用餐體驗。



▲帶毛孩入住金普頓大安酒店！體驗HAY 寵髦 Stay HAYlish。 / WalkerLand窩客島整理提供



金普頓酒店的寵物友善政策由來已久，自1992年起便開始推行，並廣受好評。酒店不限毛孩的種類，無論是貓狗或其他動物，只要符合酒店的基本規範，飼主都無需額外加費便能攜帶毛孩一同入住。金普頓大安總經理林原衛表示，本次與HAY DOGS的合作，讓毛孩不僅是旅行的陪伴，更成為旅行的主角，體驗到都市中的奢華生活。



HAY DOGS系列由設計師Barbara Maj Husted Werner設計，風格簡約時尚，採用適合各類毛孩的色彩，無論是不同品種、性格或體型的狗狗，都能從中找到專屬於它們的設計配件。這些配件如同人類的穿搭選擇，展現出毛孩們獨特的個性與風格。



此外，金普頓大安酒店推出「毛孩風格瑜珈 Zen HAYmony」活動，讓飼主與毛孩透過簡單的瑜珈動作增進默契。活動中，毛孩將穿戴HAY DOGS的時尚領巾，與主人一起參加瑜珈課程，體驗身心靈放鬆的旅程，並有機會獲得限量的「毛孩風格瑜珈」專屬禮包。這項活動延續了金普頓酒店自2003年開始提供的瑜珈服務理念，不僅為旅人提供瑜珈設施，還增添了寵物友善元素，讓毛孩與飼主在旅途中享受獨特的身心連結。



推薦閱讀：秋冬微醺瑜珈新體驗！慕舍酒店推出紅白酒暢飲與聖誕熱紅酒，在戶外瑜珈中找到身心平靜。





▲帶毛孩入住金普頓大安酒店！體驗毛孩風格瑜珈 Zen HAYmony。 / WalkerLand窩客島整理提供



毛孩隱逸假期 Purr-fect HAYcation

入住金普頓大安酒店「大安套房 The Da An Suite」可享有HAY DOGS寵物專用睡床和餐碗等奢華寵物配件。



HAY 寵髦 Stay HAYlish

顧客可加購此方案，以NT$1,600升級，內含HAY DOGS寵物領巾、寵物玩具，以及米其林推薦餐廳The Tavernist提供的精緻寵物鮭魚餐。



毛孩風格瑜珈 Zen HAYmony

金普頓大安酒店不定期舉辦的毛孩瑜珈活動，讓主人和毛孩一起參與瑜珈課程，增進彼此默契，並贈送「毛孩風格瑜珈 feat. HAY DOGS」專屬禮包。





