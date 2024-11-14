超人氣「北海道湯咖哩Suage」進軍林口三井OUTLET二館，將在開幕首三日(11/14-11/16)推出限時優惠活動，凡點購任一口味湯咖哩，即享買一送一優惠，贈送其人氣經典的「梅花肉片湯咖哩」一份。要搶攻林口人的美食必吃清單。



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▲北海道湯咖哩Suage林口三井二館開幕限定買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供



這一次北海道湯咖哩Suage除了進駐於林口三井OUTLET二館，還特別推出台灣限定的「新宿咖哩飯」系列，並由泰迪農園咖哩團隊和日本知名咖哩顧問本城弘合作開發，以雞肉高湯為基底，加入多達20種辛香料燉煮，並搭配鮮甜的蔬菜，提供豐富且細膩的層次。



▲北海道湯咖哩Suage新宿咖哩飯 / WalkerLand窩客島整理提供



並且考慮到小朋友的營養需求，「新宿咖哩飯」中的肉類採用台灣知名的究好豬品牌，講求低溫處理與鮮度保鮮。家長們可選擇「腰內豬排新宿咖哩飯套餐」或「唐揚雞新宿咖哩飯套餐」供孩子享用，餐點兼顧軟嫩口感與豐富營養，讓全家人可以安心享用。



▲新宿咖哩飯 / WalkerLand窩客島整理提供



此外，隨著秋冬氣溫逐漸降低，Suage自11月起也在全台店鋪推出「香麻湯咖哩」季節限定系列。香麻湯咖哩以大量洋蔥和特製馬薩拉香料為基底，加入新鮮番茄與日本特製辣粉進行燉煮，使湯頭微辣不燥，帶有番茄的甜美尾韻，風味層次分明。



▲北海道湯咖哩Suage小羔羊排香麻湯咖哩 / WalkerLand窩客島整理提供



季節限定的香麻湯咖哩系列包括「雪花牛肉片香麻湯咖哩」和「小羔羊排香麻湯咖哩」兩款菜色。其中，雪花牛肉片在湯中煮至軟嫩，其豐富油脂融合湯底，形成獨特的香麻風味，令人食指大動；而小羔羊排則選用來自紐西蘭的高品質羊排，經過炙烤處理，更突顯其鮮甜的肉汁，與湯咖哩的麻辣湯頭相得益彰。這兩款料理搭配香麻湯咖哩湯底，成為秋冬寒冷天氣下的溫暖選擇，必定能吸引湯咖哩愛好者前來品嚐。



▲北海道湯咖哩Suage雪花牛肉片香麻湯咖哩 / WalkerLand窩客島整理提供



北海道湯咖哩Suage林口三井OUTLET新店開幕優惠

日期：2024年11月14日至11月16日

活動內容：凡點任一口味湯咖哩，即享買一送一優惠，贈送經典「梅花肉片湯咖哩」（價值370元）

