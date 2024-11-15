為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 台中溫泉推薦景點！台中溫泉5選推薦「谷關溫泉」飯店，溫泉景點先衝。

台中溫泉推薦景點！台中溫泉5選推薦「谷關溫泉」飯店，溫泉景點先衝。

溫泉 台中溫泉 台中景點 溫泉飯店 more
2024-11-15 07:45:00 文字：編輯 鄭亦庭 綜合報導 圖片：各個部落客
share
編輯 鄭亦庭

編輯 鄭亦庭

台中溫泉推薦5選！泡溫泉來台中，除了台中谷關知名的溫泉渡假園區「虹夕諾雅谷關」以及「谷關統一渡假村」外，其他溫泉飯店、免費溫泉池也很值得一訪，這次窩客島幫你整理5處台中泡湯景點、台中溫泉飯店，包括台中谷關溫泉區的免費溫泉泡腳池、隱藏版溫泉水池，以及台中溫泉旅館等，冬天玩台中就來泡溫泉。

▲台中溫泉景點，飯店5選推薦名單/ WalkerLand窩客島整理提供

▲台中溫泉景點，飯店5選推薦名單/ WalkerLand窩客島整理提供


溫泉泡腳池懶人玩台中先衝：谷關溫泉廣場、東勢林場遊樂區

想泡泡溫泉，又嫌麻煩不想換衣服，可以到「谷關溫泉廣場」，就位在谷關溫泉巷附近，廣場內提供免費溫泉泡腳池，讓遊客自由體驗，泡完還能順路去同樣有泡腳溫泉池的「谷關溫泉公園」繼續免花錢泡個夠；以森林系體能遊樂場聞名的「東勢林場遊樂區」，園區內有著各種森林景觀、森林系步道外，其實也有規劃溫泉水池，讓你玩遍園區設施後，可以來這泡腳聊天放鬆。

▲台中溫泉泡腳池免費泡：谷關溫泉廣場/ WalkerLand窩客島整理提供

▲溫泉泡腳池懶人玩台中先衝：東勢林場遊樂區/ WalkerLand窩客島整理提供


台中溫泉飯店推薦：台中日光溫泉會館、星月文旅溫泉民宿

來台中泡溫泉，想直接住在旅館慢慢泡湯的話，則有「台中日光溫泉會館」客房獨立美人湯浴池可一次享受冷熱兩池，館內也有SPA大眾浴池以及健身房、飛鏢、桌遊等休閒娛樂設施，泡湯後也可享用餐廳吃到飽；「星月文旅溫泉民宿」的每間客房都有獨立美人湯浴池，戶外還有打造成日式風格的露天溫泉區、SPA泳池，有些網美還會自備浴衣來這拍打卡照。

▲台中溫泉飯店推薦：台中日光溫泉會館/ WalkerLand窩客島整理提供

▲台中溫泉飯店推薦：星月文旅溫泉民宿/ WalkerLand窩客島整理提供


台中溫泉飯店推薦：清新溫泉飯店

不用住宿也能來泡湯的「清新溫泉飯店」，有露天溫泉SPA、冷水池、藥草池等溫泉池可以交替泡，一旁還有蒸氣室、烤箱讓你趁體放鬆身心，想住宿的話，客房也有獨立觀景浴池，可一邊泡湯、一邊看風景。

▲台中不用住宿也泡湯：清新溫泉飯店/ WalkerLand窩客島整理提供

▲台中不用住宿也泡湯：清新溫泉飯店/ WalkerLand窩客島整理提供


谷關溫泉廣場  位置資訊

地址：台中市和平區東關路一段102號
完整介紹由部落客「優尼太太」於窩客島分享：來趟日本偽出國！台中谷關一日遊 - 穿和服泡溫泉、免費足湯、大啖限定五葉松冰


東勢林場遊樂區  位置資訊

地址：台中市東勢區勢林街6-1號
電話：04-2587-2191
完整介紹由部落客「艾莉絲愛旅行」於窩客島分享：超美自然森林遊樂區 體能訓練場刺激又放電 全家大小都好玩 還有幼童遊戲區 沙坑 彈跳床 溫泉泡腳池好放鬆！


台中日光溫泉會館  位置資訊

地址：台中市北屯區東山路二段光西巷78號
電話：04-2239-9000
完整介紹由部落客「紫色微笑」於窩客島分享：台中日光溫泉會館》房內美人湯池，湯湯屋大眾泡湯池、兒童遊戲室、陽光花園夜晚變星空夜吧


星月文旅溫泉民宿  位置資訊

地址：台中市后里區月眉北路482號
電話：0965-725-526
完整介紹由部落客「茉茉」於窩客島分享：台中后里景點住宿推薦｜星月大地景觀休閒園區＆星月文旅溫泉民宿｜兩天一夜玩好吃滿！


清新溫泉飯店  位置資訊

地址：台中市烏日區溫泉路2號
電話：04-2382-9888
完整介紹由部落客「YU」於窩客島分享：清新溫泉｜台中最讚的溫泉飯店 不用住宿也能有五星級體驗！

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#溫泉
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
chevron_left上一篇

九州豪斯登堡冬季點燈登場！「白銀世界」連續10年獲選日本人最愛燈光秀。

 下一篇chevron_right

宜蘭礁溪景點推薦！宜蘭泡溫泉順遊，7個礁溪親子景點推薦名單。
相關商家

台中日光溫泉會館

phone
place台中市北屯區東山路2段光西巷78號
4.50 starstarstarstar_halfstar_border
環境設備
4.50
服務
4.50
交通便利
4.50
CP值
4.50
share place

清新溫泉飯店(臺中市旅館268號)

phone02-2382-9888
place台中市烏日區溫泉路2號
4.29 starstarstarstar_halfstar_border
環境設備
4.50
服務
4.27
交通便利
3.65
CP值
4.00
share place

星月文旅(臺中市民宿100號)

phone0965-725526
place台中市后里區月眉北路482號
4.58 starstarstarstar_halfstar_border
環境設備
4.67
服務
4.60
交通便利
4.10
CP值
4.57
share place
延伸閱讀
宜蘭礁溪景點推薦！宜蘭泡溫泉順遊，7個礁溪親子景點推薦名單。
 編輯 鄭亦庭
桃園羅浮溫泉免費泡湯！桃園秘境「羅浮溫泉」終於重新開放了，7天免費入場快到桃園泡美人湯。
 編輯 鄭雅之
小資族必住東京飯店，池袋站走路5分鐘超方便，如夜還有啤酒喝到飽「SUPER HOTEL Premier池袋天然溫泉」一晚只要5千日幣！
 特派員 Trish
一生必住一次的日本樹屋！島根「溫泉Resort風之國」樹屋型旅館2022年月盛大開幕！快來秘密基地探險！
 特派員 Trish
名字超害羞！盤點日本東北5大雪景溫泉，「乳頭溫泉鄉」坐擁怪名人氣卻超高，還有令人臉紅心跳的男女混浴。
 編輯 林奕如
keyboard_arrow_up