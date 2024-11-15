台中溫泉推薦5選！泡溫泉來台中，除了台中谷關知名的溫泉渡假園區「虹夕諾雅谷關」以及「谷關統一渡假村」外，其他溫泉飯店、免費溫泉池也很值得一訪，這次窩客島幫你整理5處台中泡湯景點、台中溫泉飯店，包括台中谷關溫泉區的免費溫泉泡腳池、隱藏版溫泉水池，以及台中溫泉旅館等，冬天玩台中就來泡溫泉。



▲台中溫泉景點，飯店5選推薦名單/ WalkerLand窩客島整理提供



▲台中溫泉景點，飯店5選推薦名單/ WalkerLand窩客島整理提供



溫泉泡腳池懶人玩台中先衝：谷關溫泉廣場、東勢林場遊樂區

想泡泡溫泉，又嫌麻煩不想換衣服，可以到「谷關溫泉廣場」，就位在谷關溫泉巷附近，廣場內提供免費溫泉泡腳池，讓遊客自由體驗，泡完還能順路去同樣有泡腳溫泉池的「谷關溫泉公園」繼續免花錢泡個夠；以森林系體能遊樂場聞名的「東勢林場遊樂區」，園區內有著各種森林景觀、森林系步道外，其實也有規劃溫泉水池，讓你玩遍園區設施後，可以來這泡腳聊天放鬆。



▲台中溫泉泡腳池免費泡：谷關溫泉廣場/ WalkerLand窩客島整理提供



▲溫泉泡腳池懶人玩台中先衝：東勢林場遊樂區/ WalkerLand窩客島整理提供



台中溫泉飯店推薦：台中日光溫泉會館、星月文旅溫泉民宿

來台中泡溫泉，想直接住在旅館慢慢泡湯的話，則有「台中日光溫泉會館」客房獨立美人湯浴池可一次享受冷熱兩池，館內也有SPA大眾浴池以及健身房、飛鏢、桌遊等休閒娛樂設施，泡湯後也可享用餐廳吃到飽；「星月文旅溫泉民宿」的每間客房都有獨立美人湯浴池，戶外還有打造成日式風格的露天溫泉區、SPA泳池，有些網美還會自備浴衣來這拍打卡照。



▲台中溫泉飯店推薦：台中日光溫泉會館/ WalkerLand窩客島整理提供



▲台中溫泉飯店推薦：星月文旅溫泉民宿/ WalkerLand窩客島整理提供



台中溫泉飯店推薦：清新溫泉飯店

不用住宿也能來泡湯的「清新溫泉飯店」，有露天溫泉SPA、冷水池、藥草池等溫泉池可以交替泡，一旁還有蒸氣室、烤箱讓你趁體放鬆身心，想住宿的話，客房也有獨立觀景浴池，可一邊泡湯、一邊看風景。



▲台中不用住宿也泡湯：清新溫泉飯店/ WalkerLand窩客島整理提供



▲台中不用住宿也泡湯：清新溫泉飯店/ WalkerLand窩客島整理提供



谷關溫泉廣場 位置資訊

地址：台中市和平區東關路一段102號

完整介紹由部落客「優尼太太」於窩客島分享：來趟日本偽出國！台中谷關一日遊 - 穿和服泡溫泉、免費足湯、大啖限定五葉松冰



東勢林場遊樂區 位置資訊

地址：台中市東勢區勢林街6-1號

電話：04-2587-2191

完整介紹由部落客「艾莉絲愛旅行」於窩客島分享：超美自然森林遊樂區 體能訓練場刺激又放電 全家大小都好玩 還有幼童遊戲區 沙坑 彈跳床 溫泉泡腳池好放鬆！



台中日光溫泉會館 位置資訊

地址：台中市北屯區東山路二段光西巷78號

電話：04-2239-9000

完整介紹由部落客「紫色微笑」於窩客島分享：台中日光溫泉會館》房內美人湯池，湯湯屋大眾泡湯池、兒童遊戲室、陽光花園夜晚變星空夜吧



星月文旅溫泉民宿 位置資訊

地址：台中市后里區月眉北路482號

電話：0965-725-526

完整介紹由部落客「茉茉」於窩客島分享：台中后里景點住宿推薦｜星月大地景觀休閒園區＆星月文旅溫泉民宿｜兩天一夜玩好吃滿！



清新溫泉飯店 位置資訊

地址：台中市烏日區溫泉路2號

電話：04-2382-9888

完整介紹由部落客「YU」於窩客島分享：清新溫泉｜台中最讚的溫泉飯店 不用住宿也能有五星級體驗！