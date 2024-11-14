日本必買伴手禮「星之卡比最中」推出新款，在東京、京都都買得到！百年和菓子老店「鶴屋吉信」，攜手任天堂旗下超夯遊戲「星之卡比」共同打造五週年紀念禮盒，將「圓圓卡比手作最中」全新升級，不只讓最中更還原卡比在遊戲裡粉嫩圓潤的顏色，還新增了抹茶餡，卡比的粉絲還不趕緊跟上！
▲日本必買伴手禮「星之卡比最中」推出新款，在東京、京都都買得到；圖片來源／鶴屋吉信
▲日本必買伴手禮「星之卡比最中」推出新款，在東京、京都都買得到；圖片來源／鶴屋吉信
為了慶祝「星之卡比」和百年和菓子老店「鶴屋吉信」合作五週年，品牌將於11/15起推出全新造型，大家近期有去日本的話，可以到鶴屋吉信直營店，以及KIRBY'S PUPUPU MARKET各大分店購買。不過先提醒大家，這款當初在網路預購的時候，就已經吸引眾多日本粉絲爭相搶購，所以說想買的朋友可要把握機會。
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▲日本必買伴手禮「星之卡比最中」從網路預購時，就已吸引眾多粉絲搶購；圖片來源／鶴屋吉信
此次的全新版本中，最中特地增加了卡比經典的「粉紅最中皮」，輕巧酥脆，與餡料的豐厚口感形成迷人對比。粉紅最中皮每罐含4片，搭配8片傳統風味，可愛又好吃。而在餡料方面，除了延續經典的小倉餡，還加入了京都府宇治產的抹茶餡。抹茶餡香氣馥郁，入口柔和不膩，充滿地道的京都風味。
▲日本必買伴手禮「星之卡比最中」加入了京都府宇治產的抹茶餡；圖片來源／鶴屋吉信
此外，鶴屋吉信還提供了1罐及2罐的禮盒選擇，方便大家送禮有更多選擇。而這款最中除了官方推薦吃法，更是可以單吃，或是搭配冰淇淋、水果，讓粉絲們可以打造出獨一無二的卡比甜點。所以說近期準備前往日本的朋友，可別忘記這期間限定的超可愛伴手禮了。
▲日本必買伴手禮「星之卡比最中」提供了1罐及2罐的禮盒選擇；圖片來源／鶴屋吉信
鶴屋吉信 x 星之卡比最中
開賣日：11/15
販售地點：鶴屋吉信直營店（京都站八條口店 、東京店）、KIRBY'S PUPUPU MARKET（梅田店、心齋橋店 、原宿店）
販售價錢：星之卡比手工最中禮盒 單罐／售價1,836 日圓（含稅）、2罐／售價3,456日圓（含稅）