世界棒球12強台灣首勝吃買一送一！為了歡慶中華隊擊敗韓國奪得首勝，近期在大巨蛋新開幕的「BHC炸雞」，立即推出「翅腿組合M份量買一送一」快閃優惠，即便是韓國人公認最好吃的韓式炸雞，但開到台灣展店也展現其大器，推出炸雞買一送一優惠慶賀中華隊在12強賽中贏球。連續3天限量優惠，炸雞控要去吃起來。
▲12強優惠「BHC炸雞」買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供。
開在台北大巨蛋美食街的「BHC炸雞」，於近期正式開幕就迎來世界棒球12強賽事，在點餐動線有特別針對球賽人潮進行設計，規劃內用和外帶櫃檯，方便球迷能快速購買餐點享用。這次，於11/15~11/17推出「翅腿組合M份量買一送一」，每日限量50組的優惠，動作要快。
▲12強優惠「BHC炸雞」翅腿組合M份量買一送一每日限量50組 / WalkerLand窩客島整理提供。
此外，為了延續球賽熱潮，BHC炸雞還推出了一項線上互動活動，吸引消費者參與。只要成為BHC的會員，即可至活動頁面參與賽事勝負預測，預測成功還能獲得指定餐點的兌換券以及CHECK inn雀客旅館的9折住宿優惠券。這項活動至11月18日止，不僅讓顧客享受美食，還能參與預測遊戲，增加看賽的趣味。
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▲韓國人公認最強韓式炸雞「BHC炸雞」推12強優惠 / WalkerLand窩客島整理提供。
BHC炸雞 12強買一送一優惠
活動時間：2024/11/15~11/17
優惠內容：翅腿組合M份量買一送一，每日限量50組。
BHC炸雞 12強預測活動
活動內容：即日起至11月18日參加賽事預測活動 成功預測可獲指定餐點兌換券和CHECK inn雀客旅館9折住宿優惠。