棒球12強打贏韓國，喝咖啡買一送一、買二送二優惠！7-ELEVEN為了跟中華隊一起慶祝12強首勝、打敗韓國，特別在11/14推出限定「卡布奇諾買二送二」優惠。此外還有隱藏版「厚乳拿鐵咖啡買一送一」、指定飲品買5送2等優惠，咖啡控邊喝邊應援。



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▲慶祝棒球12強贏韓國，7-ELEVEN咖啡買一送一、買二送二 / WalkerLand窩客島整理提供



為了慶祝贏球旗開得，7-ELEVEN在11/14-11/15期間，於APP行動隨時取推出「CITY CAFE大杯卡布奇諾買2送2、CITY TEA 經典純奶茶買2送1」限定優惠。同時還有「CITY 咖啡分享季」任選5杯優惠組，包含西西里風檸檬氣泡咖啡、精品冰燕麥拿鐵等，買5杯送2杯很划算。



▲棒球12強贏球優惠，7-ELEVEN APP行動隨時取咖啡優惠 / WalkerLand窩客島整理提供



此外，在LINE禮物還有「限時兌換1+1」優惠活動，推出「熱厚乳拿鐵、現萃茶 香鑽水果茶」買一送一優惠，只要買一杯，線上贈送或兌換完成後，就再送一杯給購買者。不論是買給朋友一起喝，或是自己分次喝兩杯都很可以。



▲LINE禮物7-ELEVEN咖啡優惠買送一 / WalkerLand窩客島整理提供







「OPENPOINT行動隨時取」贏球優惠活動

活動時間：11/14 00:00-11/15 行

活動內容：CITY CAFE大杯卡布奇諾買2送2；CITY TEA 經典純奶茶買2送1。



「OPENPOINT行動隨時取」CITY 咖啡分享季優惠活動

活動期間： 11月12日起至11月17日

活動內容：

CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡買5杯送2杯西西里風檸檬咖啡，限量5萬組。

CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾買5杯送2杯，限量5萬組。

CITY PRIMA中杯精品冰燕麥拿鐵買5杯送2杯，限量5萬組。

CITY CAFE 5杯大杯美式搭5杯CITY PRIMA精品中杯美式優惠價400元，限量5萬組。

CITY CAFE 5杯大杯拿鐵搭5杯CITY PRIMA精品中杯拿鐵優惠價450元，限量5萬組。



LINE禮物「限時兌換1+1」

活動期間：2024年11月01日（五）00: 00 ～ 2024年11月30日（六）23: 59

兌換期限：2024年12月20日（五） 23:59以前於門市使用完畢，購買者/送禮者可獲得同款商品之贈品券乙份。

活動網址：https://walkr.tw/JXocxPH5

活動內容：

熱厚乳拿鐵(大)65元買一送一

現萃茶 香鑽水果茶(熱)70元買一送一