鳳梨披薩再升級！拿坡里披薩.炸雞這次推出全新「Do You旺蜜」披薩，使用台灣在地雲林鳳梨與南投蜂蜜，根本是升級版夏威夷披薩，不論你是鳳梨控、披薩控這次都要嚐鮮衝拿坡里吃起來。除了超狂鳳梨披薩之外，這次拿坡里也推出S&B黃金咖哩炸雞，在家看球賽吃速食剛剛好。



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▲鳳梨披薩升級版「Do You旺蜜」，拿坡里披薩.炸雞新品推薦 / WalkerLand窩客島整理提供



拿坡里披薩這次支持台灣在地小農，推出全新口味「Do You旺蜜」披薩，在披薩中使用雲林鳳梨、搭配南投蜂蜜，搭配臘腸、燻雞等配料，創造出獨特的甜蜜滋味，堪稱是升級版夏威夷披薩。配合新品上市，在11月14日至12月16日，粉絲們可享新品嚐鮮價，大披薩259元、小披薩159元，內用外帶皆適用。



▲拿坡里披薩.炸雞新品「Do You旺蜜」披薩使用雲林鳳梨、南投蜂蜜 / WalkerLand窩客島整理提供



針對超人氣炸雞的部分，拿坡里推出炸雞新吃法，12月16日前凡購買6塊或9塊桶裝炸雞，即贈送日本S&B黃金咖哩粉10g包裝，讓粉絲可以灑在炸雞上，自己打造專屬「S&B黃金咖哩炸雞」，同時享受到微辣咖哩風味、酥脆炸雞口感。



▲拿坡里披薩.炸雞活動，買炸雞送S&B黃金咖哩粉 / WalkerLand窩客島整理提供





拿坡里披薩.炸雞 新品優惠資訊

活動門市：拿坡里披薩.炸雞 (全台134家門市)

活動期間：2024/11/14 - 12/16

優惠內容：

「Do You旺蜜」披薩新品嚐鮮價：大披薩259元（原價369元），小披薩159元（原價269元）

購買6塊或9塊桶裝炸雞，贈S&B黃金咖哩粉試吃包（10g），數量有限，送完為止。