誰說日本麥當勞只有鬆餅漢堡，喜歡聖誕節氛圍絕對要來上一杯！最近到日本除了要看各種聖誕節點燈，還要加碼來一杯「聖誕節特調」才過癮。日本麥當勞「雙層巧克力草莓冰沙」預計於11/20強勢登場，不只喝得到草莓濃郁香氣，粉嫩冰沙還能升級配上馬卡龍，搭配聖誕專屬的杯子，整體視覺效果有夠讚。
▲誰說日本麥當勞只有鬆餅漢堡，日本麥當勞「雙層巧克力草莓冰沙」強勢登場 / 圖片來源：マクドナルド
隨著聖誕節的氣氛逐漸濃厚，麥當勞於11/20推出期間限定「雙倍巧克力草莓冰沙」。這次的聖誕特飲「雙倍巧克力草莓冰沙」是以濃郁草莓果汁與柔滑牛奶基底調製而成，搭配蓬鬆的鮮奶油與雙重巧克力碎片，層次分明，讓每一口都充滿驚喜。
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▲日本麥當勞「雙倍巧克力草莓冰沙」包裝有著濃濃聖誕節氛圍 / 圖片來源：マクドナルド
而升級版的「雙倍巧克力草莓冰沙 with 巧克力馬卡龍」更是吸睛，不僅讓飲品口感更加豐富，外觀也更加華麗。此外，今年同步回歸的「草莓牛奶奶油馬卡龍」也備受矚目，入口即化的甜蜜滋味，是專屬於聖誕的幸福享受。如果最近有準備到日本體驗聖誕節氛圍的話，可別錯過到麥當勞來份節日限定的甜點囉。
▲日本麥當勞「雙倍巧克力草莓冰沙」聖誕節去日本旅遊可別錯過 / 圖片來源：マクドナルド
日本麥當勞 聖誕節限定 雙層巧克力草莓冰沙
販售日期：11/20 至 12月下旬
販售價錢：雙層巧克力草莓冰沙／售價490日圓、雙巧克力草莓冰沙配馬卡龍巧克力／售價610日圓