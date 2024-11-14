12強中華隊第二戰又贏了！這次2024年世界棒球12強賽，隨著中華隊在賽場上再度展現實力，連續兩天奪得勝利，全家特別推出歡慶中華隊勝利「買一送一」限時優惠，推出經典美式咖啡與Famicollection檸檬氣泡水的買一送一，讓球迷不僅能在場邊為選手加油，隔天還能喝杯咖啡感受勝利喜悅。



▲12強贏多明尼加隊全家咖啡買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供。



本次，12強第二勝優惠活動將於11/15 早上10:00正式開賣，至當日晚間23:59結束，採「隨買跨店取」的便捷模式，球迷無論身在何處，都可以輕鬆享受到美式咖啡與氣泡水的優惠組合。為了迎合棒球迷對中華隊的熱情支持，全家特別推出這款超值的慶勝活動，要先設好鬧鐘提醒，準時搶買。



推薦閱讀：12強贏多明尼加！4大超商咖啡買一送一優惠，12強連勝優惠喝咖啡。



▲棒球12強全家咖啡買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供。





全家 棒球12強咖啡買一送一優惠

活動時間：2024年11月15日10:00至23:59

優惠項目：

經典美式咖啡：買一送一

Famicollection檸檬氣泡水：買一送一



注意事項：限購組數及兌換期限依實際購買畫面顯示。