棒球12強優惠，贏了多明尼加喝買一送一！這次為了慶祝中華隊在棒球12強賽中，連打2場、連贏2場，7-ELEVEN特別在APP推出線上咖啡優惠，慶祝12強賽贏球。本次優惠包含線上咖啡優惠下殺買二送二、還有門市現場思樂冰買一送一，不管喝不喝咖啡，都能一起慶祝12強贏球。



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▲慶祝棒球12強贏多明尼加，7-ELEVEN推出咖啡買二送二優惠 / WalkerLand窩客島整理提供



慶祝12強賽又拿下一勝，7-ELEVEN在11/15-11/16期間，於APP行動隨時取推出「精品大杯美式」買2送2，以及CITY PEARL珍珠奶茶買2送1優惠，零食飲品則有舒跑Energy能量飲料買2送2、浪味仙買1送1等優惠。針對門市現場，也可享有思樂冰全口味買1送1，帶進場看球賽也超爽。



▲7-ELEVEN門市推出思樂冰全口味買一送一，慶祝中華隊12強贏球 / WalkerLand窩客島整理提供



除此之外，在LINE禮物還有「限時兌換1+1」優惠活動，推出「熱厚乳拿鐵、現萃茶 香鑽水果茶」買一送一優惠，只要買一杯，線上贈送或兌換完成後，就再送一杯給購買者。不論是買給朋友一起喝，或是自己分次喝兩杯都很可以。



▲LINE禮物7-ELEVEN咖啡優惠買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供







7-ELEVEN 12強賽 贏多明尼加慶祝優惠

活動期間：11/15 00:00 -11/16

活動內容：

行動隨時取：CITY PRIMA精品大杯美式 買2送2

行動隨時取：CITY PEARL珍珠奶茶 買2送1

行動隨時取：舒跑Energy能量飲料250ml 買2送2

行動隨時取：浪味仙-田園蔬菜口味 買1送1

門市：思樂冰大杯全口味買1送1