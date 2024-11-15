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12強擊敗多明尼加！7-ELEVEN咖啡買2送2 思樂冰買一送一，棒球迷爽喝。

12強 咖啡 7-ELEVEN 買一送一 more
2024-11-15 01:32:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹
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編輯 張人尹

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棒球12強優惠，贏了多明尼加喝買一送一！這次為了慶祝中華隊在棒球12強賽中，連打2場、連贏2場，7-ELEVEN特別在APP推出線上咖啡優惠，慶祝12強賽贏球。本次優惠包含線上咖啡優惠下殺買二送二、還有門市現場思樂冰買一送一，不管喝不喝咖啡，都能一起慶祝12強贏球。

推薦閱讀：12強贏多明尼加！4大超商咖啡買一送一優惠，12強連勝優惠喝咖啡。
CITY TEA 現萃茶攜手哆啦A夢 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
▲慶祝棒球12強贏多明尼加，7-ELEVEN推出咖啡買二送二優惠  / WalkerLand窩客島整理提供

慶祝12強賽又拿下一勝，7-ELEVEN在11/15-11/16期間，於APP行動隨時取推出「精品大杯美式」買2送2，以及CITY PEARL珍珠奶茶買2送1優惠，零食飲品則有舒跑Energy能量飲料買2送2、浪味仙買1送1等優惠。針對門市現場，也可享有思樂冰全口味買1送1，帶進場看球賽也超爽。

▲7-ELEVEN門市推出思樂冰全口味買一送一，慶祝中華隊12強贏球  / WalkerLand窩客島整理提供

除此之外，在LINE禮物還有「限時兌換1+1」優惠活動，推出「熱厚乳拿鐵、現萃茶 香鑽水果茶」買一送一優惠，只要買一杯，線上贈送或兌換完成後，就再送一杯給購買者。不論是買給朋友一起喝，或是自己分次喝兩杯都很可以。
統一7-ELEVEn獅隊2023年上半球季封王活動 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
▲LINE禮物7-ELEVEN咖啡優惠買一送一  / WalkerLand窩客島整理提供


 

7-ELEVEN 12強賽 贏多明尼加慶祝優惠

活動期間：11/15  00:00 -11/16
活動內容：
行動隨時取：CITY PRIMA精品大杯美式 買2送2
行動隨時取：CITY PEARL珍珠奶茶 買2送1
行動隨時取：舒跑Energy能量飲料250ml 買2送2
行動隨時取：浪味仙-田園蔬菜口味 買1送1
門市：思樂冰大杯全口味買1送1

 

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窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

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