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皮克斯聖誕樹免費拍！三井Outlet林口 台南 高雄都有，浪漫雪花秀必拍。

三井OUTLET 聖誕節 皮克斯 毛怪 more
2024-11-15 20:26:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：MITSUI OUTLET PARK
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

超萌皮克斯聖誕節就在台灣！隨著林口OUTLETⅡ館盛大開幕，三井OUTLET也串連北中南場館，推出期間限定「迪士尼皮克斯聖誕節」打卡裝置藝術。以「PIXAR 皮克斯-繽紛光之祭」為主題，將經典電影如「怪獸電力公司」、「玩具總動員」和「腦筋急轉彎」中的人氣角色帶入現實，打造全台最萌、最可愛聖誕裝置藝術。包括8米高的三眼怪主題火箭聖誕樹、毛怪巨型氣偶等，全新夢幻打卡新地標不管大小朋友都搶著拍。

▲▼三井Outlet聖誕節「PIXAR 皮克斯主題造景-繽紛光之祭」點燈/ WalkerLand窩客島整理提供。


林口OUTLET主攻「蓬蓬星宇宙」主題，水幕廣場處有大型熊抱哥、抱抱龍和毛怪三大經典角色「好蓬友見面會」；重點打卡區中央廣場則是規劃4座打卡點，有腦筋急轉彎主控台、毛怪和大眼仔的傳送門，更有六米高的三眼怪造型氣偶在中央廣場坐鎮、賣萌，將於11月下旬壓軸登場，勢必會造成搶拍熱潮。林口店還有皮克斯快閃店進駐，販售專屬服飾及獨家商品，讓粉絲不必遠赴日本也能買爆。

▲▼林口三井Outlet皮克斯聖誕節：毛怪、熊抱哥等角色裝置藝術/ WalkerLand窩客島整理提供。


台中港店則是以「暖心同萌」為主題，超大型的「毛怪蘇利文」巨型氣偶等你衝去合影；還有熊抱哥的「甜蜜夢境」有互動裝置邀你畫出專屬蛋糕；鴨霸和兔崽子揮手迎接大家的「暖心相遇」聖誕樹為主題，展現暖心節慶氛圍。

▲▼台中港三井Outlet皮克斯聖誕節免費拍/ WalkerLand窩客島整理提供。


而台南店則迎來高達10米的「甜夢之樹」、「飄飄午茶饗宴」都是夢幻雪白色為主，戶外溜滑梯也變成「甜心之塔」，有熊抱哥陪你一起嬉戲。台中港店和台南店更加碼規劃浪漫雪花秀，營造出在雪國過聖誕的夢幻氛圍。

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▲▼台南三井Outlet皮克斯聖誕節有夢幻雪花秀/ WalkerLand窩客島整理提供。


 

三井Outlet聖誕節「PIXAR 皮克斯繽紛光之祭」

林口店 即日起~2025/2/28
台中港店 即日起~2025/1/5
台南店 即日起~2025/1/5
 

三井Outlet聖誕節 皮克斯快閃店時間

林口店 2025/3/2
台中港店及台南店 2025/1/5
 

三井Outlet聖誕節「PIXAR 皮克斯繽紛光之祭」雪花秀

台中港店：13:00~19:00每15分鐘一回 (12/7~12/29每周六日、12/25、1/1)
台南店：17:00~21:00逢整點一回 (12/6~1/5每周五六日、12/24、12/25、1/1)

 

 

 

 

 

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