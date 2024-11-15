奇美博物館最美聖誕樹即日起幸福登場，為即將開始的「2024聖誕週末」暖身，本次奇美聖誕節活動以「奇美珍藏．華麗盛宴」為主題，靈感來自年度特展「畫師們：走進16、17世紀尼德蘭繪畫時代」。該特展透過近60幅精選畫作展現尼德蘭藝術繁榮時期的輝煌，將藝術、文化與節慶氛圍完美結合。



▲▼奇美聖誕節活動以「奇美珍藏．華麗盛宴」為主題，打造奇美聖誕樹 / WalkerLand窩客島整理提供





奇美「2024聖誕週末」活動內容涵蓋了經典節目與全新企劃，從聖誕市集、音樂表演到燈光秀，應有盡有。今年特別推出的「豪華聖誕大餐」，主打異國風味與精緻美食，包括香氣撲鼻的黑松露牛排、酥脆可口的炙燒烏魚子、料多豐富的海鮮燉飯及龍蝦三明治，讓人不僅飽足，更大呼過癮。聖誕市集則匯集了超過百家攤位，提供各式歐式點心如熱紅酒、肉桂捲及馬卡龍，讓來訪的遊客感受到濃厚的聖誕氛圍。



▲▼奇美聖誕樹 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​





而在音樂與表演方面，奇美博物館今年創下新紀錄，總計安排了110場節目，內容包括管樂、弦樂、爵士樂以及沙龍音樂會，全面滿足不同觀眾的聽覺需求。首次於歐式水景庭園舉辦的DJ音樂派對，結合了浪漫的燈光與動感的音樂，將西洋節慶氣息發揮到極致。



而去年一推出即秒殺的「名琴饗宴」也於今年加場，展出世界公認最古老的大提琴「查理九世」及擁有法國皇室徽章的中提琴「亨利四世」，兩者皆由製琴始祖安德烈．阿瑪蒂打造，具有超過400年歷史的傳奇價值。民眾只需加購100元即可一睹這些珍貴樂器，並享受其音色的洗禮。



▲奇美聖誕節活動 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​



活動除了美食與音樂，還融入藝術與文化的深度體驗。年度特展「畫師們：走進16、17世紀尼德蘭繪畫時代」，結合科學檢測與藝術史研究，帶領觀眾探索尼德蘭畫作的創作祕密與歷史背景。而常設展中也推出藝術廳與兵器廳的主題導覽，展示奇美館藏的精緻工藝與稀世兵器，從多元面向呈現藝術與文化的輝煌景象。



而作為這一場活動的暖身秀、也是活動最大亮點的「奇美 幸福聖誕樹」已於近日搶先登場，為整場活動揭開序幕。聖誕樹以綠色為基底，點綴金色、紅色與藍色的裝飾球，搭配紅金幾何圖形的底座設計，營造出華麗且喜悅的氛圍，完美呼應奇美博物館的西洋建築風格。每日17:30至22:00的點燈儀式更為這棵幸福之樹增添一層動人光彩，預計將成為民眾拍照打卡的熱點。



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▲奇美聖誕節「奇美珍藏．華麗盛宴」 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​



奇美博物館「2024聖誕週末」的活動範圍涵蓋館內及戶外園區，每日下午14:00至晚間22:00開放參觀。預售票已經開賣，每張250元，現場票價為300元，12歲以下兒童持有效證件則可免費入場。當期特展與名琴饗宴需另加購100元入場，民眾可透過7-ELEVEN ibon售票系統及多個線上平台購票。奇美博物館表示，這場節慶活動不僅匯聚多元化的節目，更將藝術、音樂與美食融為一體，期望每位參與者都能留下難忘的回憶。



▲奇美聖誕節預售票已經開賣，每張250元 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​





奇美博物館 2024聖誕週末

日期：2024年12月14日（六）、12月15日（日）、12月21日（六）、12月22日（日）。

時間：每日14:00至22:00。

地點：奇美博物館館內與戶外園區。

票價：預售票250元，現場票300元，12歲以下兒童免費入場。部分特展及名琴饗宴需現場加購100元門票。

活動內容



奇美博物館 2024聖誕週末節目與表演

聖誕大舞會：充滿歡樂氣氛的舞蹈派對。

名琴饗宴：展出超過400年歷史的稀有名琴，包括「查理九世」大提琴與「亨利四世」中提琴，並由專業音樂家演奏。

DJ音樂派對：首次於歐式水景庭園舉辦，融合浪漫燈光與節奏音樂。

西洋劍展演：展示騎士精神與中世紀文化。

戶外星光電影：放映《汪汪隊立大功》、《巧克力冒險工廠》等適合親子的電影。

展覽與導覽

年度特展《畫師們：走進16、17世紀尼德蘭繪畫時代》：展出約60幅尼德蘭藝術精品，揭示畫作的創作祕密與歷史背景。

常設展導覽：包括藝術廳與兵器廳，呈現西洋藝術與工藝的精髓。



奇美博物館 2024聖誕週末聖誕市集與美食

聖誕市集：超過百家攤位，提供熱紅酒、肉桂捲、馬卡龍等歐式聖誕點心與異國美食。

豪華聖誕大餐：包括黑松露牛排、炙燒烏魚子、海鮮燉飯與龍蝦三明治等精緻料理。

裝飾與燈光

幸福聖誕樹：以綠色為基底，搭配金紅藍三色裝飾，每日17:30至22:00點燈，成為拍照熱點。

聖誕燈光秀：展現夜晚的夢幻景致，營造與白天截然不同的氛圍。



奇美博物館 2024聖誕週末 兒童專屬活動

聖誕老公公見面會：孩子們與聖誕老公公互動拍照的歡樂時光。

票務與購票方式

預售票販售期間即日起至12月21日，售價250元。

購票通路：7-ELEVEN ibon售票系統、Klook、KKday、Trip.com、易遊網等平台。

現場票價300元，12歲以下持有效證件可免費入場。