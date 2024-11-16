人氣美食「切麥狐狸」烏龍麵專賣店，為了讓更多烏龍麵愛好者可以品嚐到最美味的烏龍麵料理，特別將京都流派烏龍麵風潮帶至台北中山站商圈。攜手擁有超過30年經驗的日本主廚田中修司，於熱鬧的中山北路條通商圈開設第二間分店，新店除承襲創始店的嚴選食材與製作工藝，更推出中山店限定的兩款全新烏龍麵品項及開幕優惠，要讓美食控可以有更多美食選擇。



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▲▼切麥狐狸中山北路烏龍麵專賣新開店 / WalkerLand窩客島整理提供





本次「切麥狐狸」烏龍麵專賣店中山店主打兩款獨家限定新品，「狸貓烏龍麵」與「冬蔭功烏龍麵」。其中，「狸貓烏龍麵」完美呈現京都經典風味，湯頭以薑泥熬製，搭配條狀豆皮與琉璃芡工法，展現溫潤暖心的口感。而「冬蔭功烏龍麵」則結合主廚對泰式料理的深厚理解，使用魚露、辣蝦油、椰奶等地道食材，搭配獨家配方，打造酸辣濃郁的創新風味，成為食客最期待的亮點。



▲▼切麥狐狸烏龍麵專賣店新品先看 / WalkerLand窩客島整理提供





除了限定新品，店內還推出多款全新烏龍麵選擇，包括香嫩滑口的「牛肉烏龍麵」、濃郁香醇的「咖喱牛肉烏龍麵」、海鮮與咖哩完美結合的「咖喱海老天麩羅烏龍麵」、奶香濃郁的「海老白醬烏龍麵」、以及清爽健康的「海帶芽烏龍麵」。此外，消費者也能品嚐創始店備受歡迎的六款經典烏龍麵，包括「大判狐狸烏龍麵」、「明太子白醬烏龍麵」等，讓選擇更加豐富。



▲切麥狐狸中山北路烏龍麵專賣必吃款 / WalkerLand窩客島整理提供



「切麥狐狸 烏龍麵專賣」的製作工藝延續京都流派的高標準，麵條以特調水鹽比例製作，捨棄傳統圓形麵條，改以長扁形設計，口感更為滑順。湯頭採用來自京都的宗田節，經煙燻與日曬特殊工藝製作，搭配黃金比例調製的醬汁，讓每一道麵品呈現純正且獨特的風味。



▲切麥狐狸中山北路烏龍麵麵條以特調水鹽比例製作，捨棄傳統圓形麵條，改以長扁形設計，口感更為滑順。 / WalkerLand窩客島整理提供



餐廳位於濃厚東洋情調的中山北路條通商圈，結合日式居酒屋與西式餐酒館設計風格，為隱身巷弄的條通地區注入全新美食活力。特設的小碗份量烏龍麵，不僅適合中午上班族短暫用餐，亦是下班後與好友小酌的絕佳選擇。「切麥狐狸」不僅是一家烏龍麵專賣店，更是展現餐飲文化與創新融合的完美範例。



▲切麥狐狸烏龍麵專賣店 / WalkerLand窩客島整理提供



為歡慶中山店開幕，餐廳特別推出三大優惠活動。即日起至11月22日試營運期間，消費可享79折優惠；11月23日正式開幕當天，點任一款烏龍麵即可享半價優惠，不分大小碗；而11月24日至12月8日，連續兩周消費任一款烏龍麵，更能加碼贈送「時旬三品」，豐富多樣的活動讓饕客不容錯過。



▲切麥狐狸烏龍麵專賣店 / WalkerLand窩客島整理提供





切麥狐狸烏龍麵專賣店中山店 試營運期間優惠

試營運期間優惠

時間：即日起至11月22日（星期五）

內容：消費享 79折優惠。



切麥狐狸烏龍麵專賣店中山店 開幕當日優惠

時間：11月23日（星期六）

內容：點任一款烏龍麵享 半價優惠（大碗與小碗皆適用）。



切麥狐狸烏龍麵專賣店中山店 開幕後加碼活動

時間：11月24日（星期日）至12月8日（星期日），連續兩周。

內容：點任一款烏龍麵 加碼贈送「時旬三品」。







切麥狐狸 烏龍麵專店 1號店大直店

地址：台北市中山區樂群三路303號 (春大直1樓)

電話：(02) 8501-5335

營業時間：週一至週日 11:00－22:00



切麥狐狸 烏龍麵專店 2號店中山店

地址：台北市中山區天津街63號

電話：(02) 2568-1255

營業時間：週一至週日 11:00 - 14:30、17:00 - 21:00

切麥狐狸 烏龍麵專賣 粉絲團：https://www.facebook.com/udondekitsune