台中市區近日出現一個引人注目的大型芋頭造景，不僅吸引眾人駐足拍照，也成為網路討論的熱點。這波芋頭熱潮的背後，是來自台灣精品茶飲品牌「吃茶三千」的創意行銷策略。他們藉由這項造景，為年度限定的「慢熟濃芋」系列飲品強勢回歸造勢，並於11/14在台中概念店正式推出，吸引了大批芋頭控與茶飲愛好者前來朝聖。



推薦閱郝：12強贏多明尼加！4大超商咖啡買一送一優惠，12強連勝優惠喝咖啡。



▲吃茶三千「慢熟濃芋」系列強勢回歸-FOOH特效 / WalkerLand窩客島整理提供



吃到三千「慢熟濃芋」系列飲品以「回歸◆食芋系」為主題，並推出全新特效短片，以震撼的視覺效果為系列新品預熱。這系列飲品以兩款茶底作為核心特色，提供消費者多元選擇。喜愛清新風味的顧客，可以選擇「松針綠茶」，其採用120%新鮮茉莉花佐原葉，茶香與花香交織，形成一種細膩迷人的風味；而偏愛醇厚口感的茶飲迷，則可以選擇「鳳眉紅茶」，這款茶底擁有清透的橘紅色澤，搭配紅茶蜜糖般的香氣，與濃郁的芋泥完美結合，帶來豐富的口感體驗。



▲吃茶三千「慢熟濃芋」系列新品 / WalkerLand窩客島整理提供



不論是哪種茶底，吃茶三千採用的獨家專利「Lion萃茶機」技術，能夠將茶香充分釋放，與台灣在地芋泥結合，讓每一口都充滿驚喜。此外，系列產品更根據消費者的口味偏好，推出多樣化選擇。濃郁風味愛好者可以試試「慢熟松針厚奶」或「慢熟松針國王」兩款飲品，分別以皇家厚奶或大顆珍珠為特色，帶來豐富滑順的層次感。而喜歡清爽口感的顧客，則能選擇「慢熟松針鮮奶茶」或「慢熟濃芋鮮奶」，這兩款飲品以A2β酪蛋白鮮奶為基底，口感細緻而不膩。



▲吃茶三千「慢熟濃芋」系列新品 / WalkerLand窩客島整理提供

吃茶三千「慢熟濃芋」系列新品

回歸日期：11月14日在台中台灣概念店推出年度限定「慢熟濃芋」系列飲品，正式宣告回歸。

多樣飲品口味組合：

系列提供清新與醇厚兩種茶底（「松針綠茶」和「鳳眉紅茶」），搭配多款飲品如厚奶、珍珠和鮮奶等，滿足不同需求。

