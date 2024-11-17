信義區要開「挽肉と米」漢堡排！日本超夯漢堡排挽肉と米（挽肉與米）自從來台灣之後，是許多漢堡排控必吃、必排的人氣夯店之一。近期挽肉と米在信義區的分店已經悄悄施工中，預告將在2025年初正式登場，讓漢堡排粉絲們以後就能在信義區吃到最夯的挽肉と米。



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▲▼信義區即將開幕「挽肉と米」漢堡排新開店 / WalkerLand窩客島整理提供





漢堡排夯店「挽肉と米」自從2023來台開幕，並且從赤峰街、搬遷到忠孝東路擴大營業，一路以來都吸引許多粉絲朝聖。挽肉と米主打使用每天現做100%純和牛絞肉，現場炭火燒烤，再搭配羽釜鍋現煮的日本米飯。消費方式固定每人點一份套餐650元，包含3顆漢堡排、一顆雞蛋，還有8種特製配料讓粉絲自由組合、吃不膩。



▲▼漢堡排「挽肉と米」在忠孝東路華山商圈吸引眾多粉絲 / WalkerLand窩客島整理提供





這次「挽肉と米」二店即將插旗信義區A19一樓，位於信義遠百正對面，目前已經掛上施工封板，預計2025年1月就能在信義區吃挽肉と米。目前「挽肉と米」總店訂位方式為每週五早上09:00會開放下週一至週日的座位，信義店開幕時間、訂位方式則依官方公告為準，窩客島也將持續追蹤，為漢堡排控提供第一手情報。



▲▼漢堡排「挽肉と米」將在2025年插旗信義區A19商場 / WalkerLand窩客島整理提供





挽肉と米 信義A19店

地址：台北市信義區松壽路22號（信義A19商場）

開幕時間：依官方公告為準