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信義區挽肉と米漢堡排！日本漢堡排「挽肉と米」二店在信義區A19。

信義區 挽肉と米 挽肉與米 漢堡排 more
2024-11-17 10:07:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹, 編輯 鄭雅之
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編輯 張人尹

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信義區要開「挽肉と米」漢堡排！日本超夯漢堡排挽肉と米（挽肉與米）自從來台灣之後，是許多漢堡排控必吃、必排的人氣夯店之一。近期挽肉と米在信義區的分店已經悄悄施工中，預告將在2025年初正式登場，讓漢堡排粉絲們以後就能在信義區吃到最夯的挽肉と米。

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▲▼信義區即將開幕「挽肉と米」漢堡排新開店  / WalkerLand窩客島整理提供
挽肉と米 中山店 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

漢堡排夯店「挽肉と米」自從2023來台開幕，並且從赤峰街、搬遷到忠孝東路擴大營業，一路以來都吸引許多粉絲朝聖。挽肉と米主打使用每天現做100%純和牛絞肉，現場炭火燒烤，再搭配羽釜鍋現煮的日本米飯。消費方式固定每人點一份套餐650元，包含3顆漢堡排、一顆雞蛋，還有8種特製配料讓粉絲自由組合、吃不膩。
挽肉と米 中山店 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
▲▼漢堡排「挽肉と米」在忠孝東路華山商圈吸引眾多粉絲  / WalkerLand窩客島整理提供
挽肉と米 中山店 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

這次「挽肉と米」二店即將插旗信義區A19一樓，位於信義遠百正對面，目前已經掛上施工封板，預計2025年1月就能在信義區吃挽肉と米。目前「挽肉と米」總店訂位方式為每週五早上09:00會開放下週一至週日的座位，信義店開幕時間、訂位方式則依官方公告為準，窩客島也將持續追蹤，為漢堡排控提供第一手情報。

▲▼漢堡排「挽肉と米」將在2025年插旗信義區A19商場  / WalkerLand窩客島整理提供
挽肉と米 中山店 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
 

挽肉と米 信義A19店

地址：台北市信義區松壽路22號（信義A19商場）
開幕時間：依官方公告為準

 

 

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