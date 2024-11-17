還沒搶到麥當勞「厚鬆餅堡」也不用怕！ 從預計登台、到開賣都話題不斷，讓許多人早起五點就衝去麥當勞，只為了吃一份鹹甜的厚鬆餅堡開啟美好早晨。從開賣至今才短短4天，更傳出要提前完售的消息，讓許多還沒嚐鮮的人紛紛敲碗。如今，網路上傳出在全家買自製版鬆餅堡版本，吃過的人都直呼好吃，全家官方也聽到大家的心聲，推出蜂蜜鬆餅、豬肉起司堡組合優惠價，只要59元就能吃到。
▲▼全家鬆餅堡組合優惠 / WalkerLand窩客島整理提供。
鹹鹹甜甜滋味的厚鬆餅堡，在鄉民突發奇想自製下讓全家版本鬆餅堡一砲而紅，全家回應網友們的期待，推出限時快閃優惠，將旗下人氣經典蜂蜜鬆餅，搭配豬肉起司堡優惠價59元，若是想要豪華版的話，多10元就能升級豬肉起司蛋堡。只要將漢堡麵包換成鬆餅，就能享受到不用排隊的鬆餅堡，24小時想吃隨時都能吃到。
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▲全家鬆餅堡限時優惠 / WalkerLand窩客島整理提供。
全家鬆餅豬肉堡
優惠時間：2024/11/15-17
組合價：
經典蜂蜜鬆餅+豬肉起司堡 優惠組合價59元
經典蜂蜜鬆餅+豬肉起司蛋堡 優惠組合價69元