麥當勞神級早餐「McGriddles厚鬆餅堡」，在今(11/13)於台灣快閃開賣，讓許多粉絲、速食控早上五點就衝麥當勞排隊吃鬆餅堡。因為厚鬆餅堡的超高人氣，原先將販售35天，在第一天早餐時段結束後就貼出公告「補貨中」消息，不過麥當勞官方也強調是「暫時售完、一定會補貨」，粉絲們不怕吃不到麥當勞厚鬆餅堡。



▲麥當勞早餐厚鬆餅堡，鬆餅早午餐售完補貨 / WalkerLand窩客島整理提供



粉絲們去日本必吃的麥當勞McGriddles厚鬆餅堡系列，這次於11/13-12/17期間限定供應，推出「豬肉蛋厚鬆餅堡、豬肉厚鬆餅堡、火腿蛋厚鬆餅堡」3種口味。高人氣程度讓許多門市開賣售日就傳出法庫存全賣光的消息，麥當勞官方則表示，「麥當勞McGriddles厚鬆餅堡系列上市後頗受顧客喜愛，部分餐廳目前暫時售完；目前正補貨中，將於到貨後恢復供應，感謝顧客支持。」強調不會這樣就完售，後續一定會補貨。部分門市仍可直接現場購買，建議出發前先致電門市詢問。



▲日本超夯麥當勞早餐McGriddles厚鬆餅堡，台灣快閃開賣 / WalkerLand窩客島整理提供



麥當勞厚鬆餅堡到底為什麼擁有超高人氣，主要因為把漢堡替換成鬆軟、為焦的厚鬆餅，搭配微甜楓糖、融化起司，打造不同於一般甜點鬆餅的「鹹甜」吃法。這次窩客島也整理7種鬆餅早午餐推薦，不只有鬆餅堡，還有超療癒鬆餅球、小鬆餅、韓式夾心鬆餅，在等麥當勞鬆餅堡補貨途中，也能朝聖鬆餅早午餐。



▲鹹甜系鬆餅早午餐7間推薦清單 / WalkerLand窩客島整理提供



韓式夾心鬆餅推薦：白狐院華夫餅

部落客「奶昔樂園」分享：

白狐院華夫餅最大的特色是使用來自丹麥的「純動物性鮮奶油」製作，共分成三種生乳霜，所以平常有在吃鬆餅的朋友，一入口就會明顯感受到白狐院鮮奶油的獨特。



#白狐院華夫餅

地址：台北市信義區虎林街119之17號1樓

電話：(02)2760-2828

部落客完整介紹：鬆餅控必吃!鮮奶油天堂，多種口味韓系鬆餅-白狐院華夫餅흰여우와플～還有季節限定隱藏版等你來！



▲韓式夾心鬆餅，部落客「奶昔樂園」推薦白狐院華夫餅 / WalkerLand窩客島整理提供



▲韓式夾心鬆餅，部落客「奶昔樂園」白狐院華夫餅推薦口味 / WalkerLand窩客島整理提供



日式厚鬆餅推薦：花室咖啡

部落客「撒野樂活小村婦」分享：

花室咖啡的另一個招牌就是厚鬆餅，這也是我真心推薦的必點，鬆餅粉由店家自製特調過再煎成圓形軟厚鬆餅，有分原味和紅豆兩種口味，而我點了紅豆的口味，這一上桌讓我驚呼太美了吧，鬆餅外皮平滑又有光澤度，重點是很大一盤幾乎是2~3人的份量。



#花室咖啡

地址：宜蘭縣員山鄉三鬮路213號

電話：03-9233757

部落客完整介紹：員山【花室咖啡】花藝&插畫的質感空間，推薦必點招牌厚鬆餅和布丁，香醇順口的手沖咖啡，還有可愛店貓



▲日式厚鬆餅，部落客「撒野樂活小村婦」推薦花室咖啡 / WalkerLand窩客島整理提供



▲日式厚鬆餅，部落客「撒野樂活小村婦」推薦紅豆奶油厚鬆餅 / WalkerLand窩客島整理提供



小鬆餅推薦：荷蘭小鬆餅

部落客「卡爾茗 C.L.M.」分享：

餐點裡的麵包有四種可以選擇，分別是招牌的小鬆餅、黑麥麵包、烤白土司及法式土司，第一次來到這我們都要來吃吃那小鬆餅是否有這麼厲害，一吃後真的覺得讚讚，外有點焦香，微微酥感，裡頭的餡是彈的，那楓糖要加好加滿。



#荷蘭小鬆餅

地址：台北市大同區南京西路64巷9弄19號

電話：02-2552-7796

部落客完整介紹：還沒開店座位就秒殺的人氣排隊美食，全日早午餐及義大利麵都很好吃，招牌小鬆餅更必點｜荷蘭小鬆餅南西中山店



▲小鬆餅推薦，部落客「卡爾茗 C.L.M.」推薦荷蘭小鬆餅 / WalkerLand窩客島整理提供



▲部落客「卡爾茗 C.L.M.」推薦大同區荷蘭小鬆餅 / WalkerLand窩客島整理提供



鬆餅球推薦：和喫咖啡

部落客「✡水晶安蹄✡」分享：

有點像是雞蛋糕的鬆餅球，味道也有點像雞蛋糕，酸酸甜甜萊姆口味的，剛烤好的口感是外酥內軟又帶著蛋香，撒上細細糖粉以及現刨檸檬皮，一口一個真的很涮嘴耶！



#和喫咖啡

地址：台南市中西區法華街15號

電話：06-6215-6775

部落客完整介紹：中西區｜和喫咖啡，老屋咖啡廳，圓滾滾鬆餅球，豐盛早午餐



▲鬆餅球推薦，部落客「✡水晶安蹄✡」推薦和喫咖啡 / WalkerLand窩客島整理提供



▲部落客「✡水晶安蹄✡」推薦和喫咖啡，圓滾滾鬆餅球早午餐 / WalkerLand窩客島整理提供



可頌鬆餅堡推薦：zhuori勺日咖啡廳

部落客「愛蜜粒小婦」分享：

大直NOKE忠泰樂生活「勺日咖啡廳」的鹹和甜可頌鬆餅最讓我們驚豔，尤其是甜的口味好喜歡，供應餐點類型感覺大多適合早午餐或是下午茶。鹹點類的可頌鬆餅，夾上生菜和用鮪魚製成的內餡口味上獲得妹妹好評，不過份量真的太迷你吃不飽，妹妹B套餐也點甜的可頌鬆餅，鹹甜可頌鬆餅全包了。



#zhuori勺日咖啡廳

地址：台北市中山區樂群三路200號3樓

電話：(02)8501-2026

部落客完整介紹：劍南路站美食，鹹甜可頌鬆餅有推「大直zhuori勺日咖啡廳」NOKE忠泰樂生活



▲可頌鬆餅、鬆餅堡推薦，部落客「愛蜜粒小婦」推薦zhuori勺日咖啡廳 / WalkerLand窩客島整理提供



▲部落客「愛蜜粒小婦」推薦zhuori勺日咖啡廳可頌鬆餅、鬆餅堡 / WalkerLand窩客島整理提供



舒芙蕾鬆餅推薦：成真咖啡

部落客「哈姆湘-用畫的部落客」分享：

真咖啡的熔岩焦香布蕾舒芙蕾絕對是不可錯過的美味！每一口都充滿驚喜，外層是焦香酥脆的布蕾，內裡則是鬆軟濕潤的舒芙蕾，兩者完美結合，帶來雙重口感的享受。當你輕輕切開它，熔岩般的焦糖緩緩流出，甜而不膩，恰到好處地提升了整體的風味。



#成真咖啡

地址：台北市信義區菸廠路88號B1F

電話：02-66041680

部落客完整介紹：【食￭信義】成真咖啡 (台北誠品松菸店) /世界冠軍咖啡/舒芙蕾厚鬆餅必吃!



▲熔岩焦香布蕾舒芙蕾，部落客「哈姆湘-用畫的部落客」推薦成真咖啡 / WalkerLand窩客島整理提供



▲推薦成真咖啡鬆餅，部落客「哈姆湘-用畫的部落客」推薦 / WalkerLand窩客島整理提供



雲朵鬆餅推薦：屋莎洋食鬆餅屋

部落客「蛋寶趴趴go」分享：

店內的人氣商品，鬆餅搭上紅紅莓果和草莓冰淇淋，紅紅粉粉又酸甜的滋味，是女孩們的最愛。淋上特製的草莓醬，增添了鬆餅的色彩與風味，獨特的鬆軟又入口即化的口感，襯上酸甜的微妙滋味，好想自己獨享它。



#屋莎洋食鬆餅屋(台北京站店)

地址：台北市大同區承德路一段1號2樓

電話：02-2559-4846

部落客完整介紹：[台北美食] 空氣感舒芙蕾「woosa洋食パンケーキ 屋莎洋食鬆餅屋」(台北京站店)



▲雲朵鬆餅舒芙蕾鬆餅，部落客「蛋寶趴趴go」推薦冰淇淋鬆餅 / WalkerLand窩客島整理提供



▲部落客「蛋寶趴趴go」推薦屋莎洋食鬆餅屋，莓果塔冰淇淋鬆餅 / WalkerLand窩客島整理提供