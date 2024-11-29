台南人等超久的「碳佐麻里新興園區」終於要開了！作為南霸天燒肉名店「碳佐麻里」，在南區新興路打造佔地7000坪的超大園區，引進旗下多間餐飲品牌，更邀請誠品生活規劃打造台南新地標。現如今，搶先開幕的「碳佐麻里精品燒肉」與「天鍋麻辣鴛鴦鍋」於近日開方訂位，並確定推出開幕日限定「吃多少、送多少」優惠，等於免費再送一餐的買一送一活動，讓燒肉控和火鍋控手刀準備好衝。
▲▼台南碳佐麻里新興園區「碳佐麻里精品燒肉」與「天鍋麻辣鴛鴦鍋」將於12/7開幕 / WalkerLand窩客島整理提供。
碳佐麻里新興園區不僅是全球最大燒肉品牌的全新據點，更針對台南設計獨家專屬菜單，12月7日開幕當天正式亮相。這份全新菜單融合經典回歸與創新藝術料理，讓資深碳粉找回初次品味碳佐的悸動。此外，園區設計以大面積清水模建築與生態跳島設計為特色，將建築與自然完美結合，打造美術館級的用餐氛圍。這次的用餐體驗將不只是美味，更是藝術與味覺的雙重享受，絕對值得一試。
▲台南碳佐麻里新興園區「碳佐麻里精品燒肉」 / WalkerLand窩客島整理提供。
台南燒肉控引頸期盼的碳佐麻里新興園區終於正式開放訂位！全新園區引進「碳佐麻里精品燒肉」與「天鍋麻辣鴛鴦鍋」兩大品牌，即日起開放12/9~明年2/28期間訂位。碳佐麻里採用inline線上與電話兩種方式接受訂位，其中9人以上用餐須透過專線預約，而天鍋麻辣則全面開放線上訂位。值得注意的是，12/7、12/8「吃多少、送多少」優惠的開幕慶活動，則於12/1中午開放預約，當前尚不接受預訂。
▲台南碳佐麻里新興園區「碳佐麻里精品燒肉」 / WalkerLand窩客島站內部落客 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活
占地7000坪的碳佐麻里新興園區，預計掀起打卡熱潮。園區內同時還有誠品生活百貨入駐，這座南台灣最大的誠品據點結合選物、美食與生活設計特色，地上8層的獨棟建築預計於2024年開幕。作為台南400年建城紀念的一部分，這個全新的生活圈將為當地帶來全新的消費體驗，也成為台南美食與文化的另一重要里程碑。
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▲台南碳佐麻里新興園區引進誠品生活 / WalkerLand窩客島站提供。
台南碳佐麻里新興園區
開幕日：2024/12/7
地址：台南市南區新興路555號
餐廳訂位：即刻起正式開放2024/12/9（一）～2025/02/28（五）區間的訂位
碳佐麻里精品燒肉 台南新興店
地址：台南市南區新興路555號
inline線上預約：https://bit.ly/3UYEcaa
電話預約：(06)2910-777 ，12:00pm-18:00pm
注意事項：電話預約「僅提供9位以上之預約」，人數1～8位無提供服務。
天鍋麻辣鴛鴦鍋 台南新興店
inline線上預約：https://bit.ly/4fWXNQt
地址：台南市南區新興路555號2F
碳佐麻里新興園區 開幕優惠
優惠時間：2024/12/7、12/8
優惠內容：於活動期間內，來店用餐可享「吃多少、送多少優、」優惠。開幕日兩天將於12/1(日) 中午12:00開放預約訂位。