台南人等超久的「碳佐麻里新興園區」終於要開了！作為南霸天燒肉名店「碳佐麻里」，在南區新興路打造佔地7000坪的超大園區，引進旗下多間餐飲品牌，更邀請誠品生活規劃打造台南新地標。現如今，搶先開幕的「碳佐麻里精品燒肉」與「天鍋麻辣鴛鴦鍋」於近日開方訂位，並確定推出開幕日限定「吃多少、送多少」優惠，等於免費再送一餐的買一送一活動，讓燒肉控和火鍋控手刀準備好衝。



▲▼台南碳佐麻里新興園區「碳佐麻里精品燒肉」與「天鍋麻辣鴛鴦鍋」將於12/7開幕 / WalkerLand窩客島整理提供。



台南碳佐麻里新興園區

開幕日：2024/12/7

地址：台南市南區新興路555號

餐廳訂位：即刻起正式開放2024/12/9（一）～2025/02/28（五）區間的訂位



碳佐麻里精品燒肉 台南新興店

地址：台南市南區新興路555號

inline線上預約：https://bit.ly/3UYEcaa

電話預約：(06)2910-777 ，12:00pm-18:00pm

注意事項：電話預約「僅提供9位以上之預約」，人數1～8位無提供服務。



天鍋麻辣鴛鴦鍋 台南新興店

inline線上預約：https://bit.ly/4fWXNQt

地址：台南市南區新興路555號2F



碳佐麻里新興園區 開幕優惠

優惠時間：2024/12/7、12/8

優惠內容：於活動期間內，來店用餐可享「吃多少、送多少優、」優惠。開幕日兩天將於12/1(日) 中午12:00開放預約訂位。