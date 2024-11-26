吃到飽控一定會尖叫！位於台北萬豪酒店一樓的人氣吃到飽餐廳Garden Kitchen，以精緻Semi-Buffet聞名。2024年12月1日起，Garden Kitchen吃到飽餐廳將首次推出全自助式下午茶吃到飽活動，於每週三至週日下午3時至5時限時供應。全新規劃的六大美食主題區，匯聚超過50種料理，試營運期間至2025年2月28日，成人嚐鮮價每位899元加服務費。



▲▼台北萬豪吃到飽899元！Garden Kitchen下午茶自助吃到飽試營運 / WalkerLand窩客島整理提供



台北萬豪Garden Kitchen擁有180個座位，其中包括三間可容納6至12人的獨立包廂。挑高九米的空間設計結合純白與綠意元素，透過大片落地玻璃窗將戶外庭園的美景引入室內，為用餐者帶來舒適且寧靜的環境。新推出的下午茶採用半開放式廚房設計，六大美食主題區涵蓋多種精選料理，讓吃到飽控無需遠行即可品味來自世界各地的美味。▲台北萬豪Garden Kitchen擁有180個座位，其中包括三間可容納6至12人的獨立包廂 / WalkerLand窩客島整理提供其中「極鮮海物區」以漁港直送的當令白蝦、淡菜、白蛤、煙燻鮭魚為主打，搭配主廚特製海鮮開胃菜，展現海味的鮮甜原味。「精湛冷盤區」則提供20款無農藥蔬菜、多種進口堅果、精選冷切肉品與世界級乳酪，讓每一口都充滿健康與高品質食材的味道。▲台北萬豪Garden Kitchen「精湛冷盤區」則提供20款無農藥蔬菜、多種進口堅果、精選冷切肉品與世界級乳酪 / WalkerLand窩客島整理提供還有「環球熱食區」精心匯聚亞洲及歐陸風味料理。由國宴主廚設計的中式料理、少見的印度香料羊肉咖哩與特色餅、泰式炸雞翅等深受大眾喜愛的菜色，還有現烤披薩、德國豬腳、中式點心等多樣選擇。「現切肉食吧」提供每日爐烤肉品，由專業師傅現場切片，搭配多款風味醬汁，滿足肉類愛好者的期待。▲台北萬豪Garden Kitchen牛排吃到飽 / WalkerLand窩客島整理提供「現點現做區」則主打台灣特色小吃，如彰化油封肉圓與台南擔仔麵，讓食客享受地道風味。特別的是「夢幻甜點區」，以精品櫃形式呈現，供應每日手工製作的法式甜點，包括檸檬塔、巧克力蛋糕、迷你馬卡龍與Bon Bon棒棒糖等，搭配時令水果與哈根達斯冰淇淋，為整場餐飲體驗畫上完美句點。推薦閱讀： 士林廚房吃到飽新菜單！士林萬麗推出全新和牛鱈場蟹吃到飽12月限定菜單。 ▲台北萬豪Garden Kitchen甜點吃到飽 / WalkerLand窩客島整理提供

台北萬豪酒店Garden Kitchen全自助式下午茶吃到飽 試營運899吃到飽

活動推出時間：

2023年12月1日起，每週三至週日下午3時至5時限定供應。

試營運期間：2023年12月1日至2025年2月28日。

價格資訊：

原價：成人每位1,080元+10%服務費，6至12歲孩童每位540元+10%。

試營運期間優惠價：成人每位899元+10%服務費。

電話：02-2175-7957

訂位：https://reurl.cc/XlLW7D







台北萬豪酒店Garden Kitchen全自助式下午茶吃到飽 六大主題美食區

極鮮海物區：當令白蝦、淡菜、煙燻鮭魚等多種海味。

精湛冷盤區：無農藥栽種蔬菜、冷切肉品、世界級乳酪。

環球熱食區：中式、印度、泰式、義式及德國風味料理。

現切肉食吧：每日爐烤肉品，現場切片搭配醬汁。

現點現做區：彰化油封肉圓、台南擔仔麵等台灣小吃。

夢幻甜點區：每日特製精品蛋糕、馬卡龍、哈根達斯冰淇淋等。



▲台北萬豪酒店Garden Kitchen六大主題美食區 / WalkerLand窩客島整理提供