吃到飽控又有新菜單可以吃了！台北士林萬麗酒店的「士林廚房」為了滿足吃到飽控的求新求變求CP值的需求，自12/1起，全面升級自助吃到飽新菜單，不僅增加多達30道新菜色，更推出多元化的美食餐檯及12月限定和牛鱈場蟹吃到飽活動，搶攻吃到飽控的必吃清單。



▲台北士林萬麗酒店士林廚房升級和牛鱈場蟹吃到飽 / WalkerLand窩客島整理提供



升級後的士林廚房在餐檯設計上更為精緻，涵蓋了多項饕客必試的經典與創新美味。首先，冷盤區新增了多款生魚片與海鮮選擇，特別是生食級干貝搭配當季鮮魚，展現台灣海洋的豐饒。此外，新增的生蠔吧提供每日現開新鮮生蠔，搭配多種醬料如經典檸檬與特製紅酒醋，滿足愛海鮮吃到飽控的期待。



▲台北士林萬麗酒店士林廚房升級吃到飽新選擇 / WalkerLand窩客島整理提供

士林廚房12月和牛鱈場蟹吃到飽

週一、週二：高級和牛吃到飽

澳洲和牛及美國牛肉多樣選擇。

現煎和牛牛排、爐烤和牛牛肋等料理。

搭配松露醬、紅酒醬、日式醬油蘿蔔泥等醬料。

週三、週四：鱈場蟹無限量供應

鱈場蟹以清蒸、香蒜奶油焗烤及冷盤沙拉呈現。

提供特製醬料搭配，強化鮮甜風味。



全日供應：豪華自助餐檯

生食級干貝與當季鮮魚的盛合生魚片。

多樣海鮮冷盤與沙拉，採用在地水耕食材。

現煮麵檯，提供亞洲與東南亞風味湯底及多款麵條。

現煎鐵板料理，如頂級牛排、鮮煎干貝與檸檬奶油烤鮭魚。

自製甜點，包含靜岡抹茶泡芙與日式綠葡萄大福。



活動時間：2024年12月1日至12月31日



價格資訊：

平日午餐：NT$1,580+10%

平日晚餐：NT$1,680+10%

週五晚餐、週末及例假日午晚餐：NT$1,880+10%

預訂專線：02-8861-2389轉分機11611

