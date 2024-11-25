吃到飽控又有新菜單可以吃了！台北士林萬麗酒店的「士林廚房」為了滿足吃到飽控的求新求變求CP值的需求，自12/1起，全面升級自助吃到飽新菜單，不僅增加多達30道新菜色，更推出多元化的美食餐檯及12月限定和牛鱈場蟹吃到飽活動，搶攻吃到飽控的必吃清單。
▲台北士林萬麗酒店士林廚房升級和牛鱈場蟹吃到飽 / WalkerLand窩客島整理提供
升級後的士林廚房在餐檯設計上更為精緻，涵蓋了多項饕客必試的經典與創新美味。首先，冷盤區新增了多款生魚片與海鮮選擇，特別是生食級干貝搭配當季鮮魚，展現台灣海洋的豐饒。此外，新增的生蠔吧提供每日現開新鮮生蠔，搭配多種醬料如經典檸檬與特製紅酒醋，滿足愛海鮮吃到飽控的期待。
▲台北士林萬麗酒店士林廚房升級吃到飽新選擇 / WalkerLand窩客島整理提供
沙拉檯則主打健康與安心的在地食材，食材多數來自本地水耕農場，包括新鮮直送的奶油萵苣、芝麻菜和綜合葉菜，並提供多款自製醬料如芝麻醬、和風醬以及義大利油醋醬，讓沙拉的口感層次更豐富。現煮麵檯也大幅升級，除了亞洲風味的拉麵與台式擔仔麵，還新增了東南亞特色如泰式冬蔭功湯底，以及米粉、河粉等麵條供選擇。義大利麵區則推出了番茄紅醬海鮮義大利麵、蒜辣白酒炒蛤蜊義大利麵，以及深受顧客喜愛的墨魚汁海鮮義大利麵，提供更廣泛的選擇。
▲台北士林萬麗酒店士林廚房升級吃到飽 / WalkerLand窩客島整理提供
現煎鐵板區則是本次升級的重頭戲之一，主打頂級牛排現點現煎，包括美國頂級牛眼肉與澳洲和牛，還有多款鐵板海鮮如鮮煎干貝與檸檬奶油醬烤鮭魚。爐烤肉品檯更添多國風味的烤全羊、香料烤雞與蜜汁火腿，讓喜愛大口品味肉類的顧客盡情享受。而熟食餐檯也不容忽視，新增的慢煮牛肋排、韓式辣炒年糕與日式炸蝦天婦羅，展現多元文化的融合。
甜點部分依然是士林廚房的一大亮點，除了沿用招牌的自製烘焙糕點外，新推出的現做甜點檯更令人耳目一新。靜岡抹茶泡芙以靜岡浜佐園的抹茶粉製成濃郁的卡士達內餡，酥脆外皮與香甜內餡相得益彰。另有日式綠葡萄大福，將清甜的無籽綠葡萄包裹於白豆沙和Q彈麻糬皮中，為顧客帶來耳目一新的清新口感。此外，巧克力噴泉區提供多種新鮮水果與自製棉花糖，成為甜點愛好者的樂園。
▲台北士林萬麗酒店士林廚房升級限定甜點吃到飽 / WalkerLand窩客島整理提供
並且，迎接年底假期，士林廚房特別推出12月限定活動，每週一、週二提供和牛吃到飽，週三、週四則祭出鱈場蟹無限量供應，活動期間為2024年12月1日至31日。平日午餐每位價格為NT$1,580+10%，晚餐則為NT$1,680+10%；而週五晚餐及週末、例假日午晚餐則為每位NT$1,880+10%。
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▲台北士林萬麗酒店士林廚房升級和牛鱈場蟹吃到飽 / WalkerLand窩客島整理提供
士林廚房12月和牛鱈場蟹吃到飽
週一、週二：高級和牛吃到飽
澳洲和牛及美國牛肉多樣選擇。
現煎和牛牛排、爐烤和牛牛肋等料理。
搭配松露醬、紅酒醬、日式醬油蘿蔔泥等醬料。
週三、週四：鱈場蟹無限量供應
鱈場蟹以清蒸、香蒜奶油焗烤及冷盤沙拉呈現。
提供特製醬料搭配，強化鮮甜風味。
全日供應：豪華自助餐檯
生食級干貝與當季鮮魚的盛合生魚片。
多樣海鮮冷盤與沙拉，採用在地水耕食材。
現煮麵檯，提供亞洲與東南亞風味湯底及多款麵條。
現煎鐵板料理，如頂級牛排、鮮煎干貝與檸檬奶油烤鮭魚。
自製甜點，包含靜岡抹茶泡芙與日式綠葡萄大福。
活動時間：2024年12月1日至12月31日
價格資訊：
平日午餐：NT$1,580+10%
平日晚餐：NT$1,680+10%
週五晚餐、週末及例假日午晚餐：NT$1,880+10%
預訂專線：02-8861-2389轉分機11611