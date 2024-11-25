就是你了！吃到飽推出期間限定「免費吃」優惠活動，慶祝中華隊於世界棒球12強賽勇奪金牌，六福旅遊集團特別集結旗下六福村主題遊樂園及台北六福萬怡酒店推出多項超值優惠，以行動向中華隊致敬，也邀請全民共享這份榮耀。



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▲六福吃到飽917元！再加碼與台灣英雄同名六福村免費玩一整天。 / WalkerLand窩客島整理提供



六福村主題遊樂園自11月25日起至明年1月1日祭出多項金牌優惠，其中，在活動期間凡名字與中華隊成員同名同姓的民眾，只需現場出示證件，即可享有免費入園的專屬待遇。此外，名字中若包含「中」、「華」、「台」、「灣」、「棒」、「球」、「英」、「雄」、「金」、「牌」等任一字，也能以599元優惠入園；若包含其中兩字，則可享499元的超值票價。這項優惠旨在邀請全台灣民眾共同見證中華隊奪金的榮耀時刻，營造充滿歡樂的旅遊氛圍。



▲活動期間凡名字與中華隊成員同名同姓的民眾，只需現場出示證件，即可享有免費入園的專屬待遇 / WalkerLand窩客島整理提供

此外，坐落於南港站的台北六福萬怡酒店，也為這次榮耀準備了豐富的美食活動。旗下敘日餐廳自11月26日至11月29日推出快閃優惠，平日午餐每位僅需917元，並免除一成服務費，只需現場高喊「台灣No.1」應援口號，即可享受這項活動。餐廳主打的「敘饗韓風食堂」以經典韓式料理為亮點，包括現煎海鹽五花肉、大邱韓式炸雞、釜山海鮮煎餅等，還有生食級干貝、帶殼牡蠣及爐烤牛排等高檔料理無限量供應除了Buffet饗宴，台北六福萬怡酒店的粵亮廣式料理也推出限定菜單，為賓客提供更多選擇。活動期間至11月29日，主廚推薦的「松齡春酒清湯羊」由原價1680元特價為980元，並需另收一成服務費。▲台北六福萬怡酒店旗下敘日餐廳自11月26日至11月29日推出快閃優惠，平日午餐每位僅需917元 / WalkerLand窩客島整理提供









中華奪冠 六福村主題遊樂園免費入園

活動期間：2023年11月25日至2024年1月1日。

活動內容：與中華隊成員同名同姓者，現場出示證件即可免費入園。

名字含相關字優惠：名字中包含「中」、「華」、「台」、「灣」、「棒」、「球」、「英」、「雄」、「金」、「牌」任一字，票價599元；包含兩字，票價499元。



台北六福萬怡酒店 - 敘日餐廳 限定917吃到飽

快閃平日午餐優惠：11月26日至11月29日，平日午餐每位917元，免一成服務費。

應援口號活動：現場高喊「台灣No.1」即可參與優惠。

團體優惠：三人同行贈燒酒一瓶；六人同行再加贈馬格利米酒一瓶。

