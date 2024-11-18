拐進巷弄彷彿一秒置身於京都！大安咖啡廳「浮生避難所」深藏巷弄秘境，靠近捷運科技大樓站，卻一點都沒有置身都市繁忙的感覺。來這邊用餐不只有咖啡、台灣茶與甜點可以享用，特別是鹹食還很有台灣味，有紅油炒手、牛肉麵都很值得一試。



▲▼大安咖啡廳「浮生避難所」雖然是咖啡廳，不過網友最推牛肉麵 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​





「浮生避難所」從捷運科技大樓站出發步行約5分鐘即可抵達。地點就在和平東路的巷弄深處，走到巷口隨著門口的白色指示牌就能找到。灰白色的水泥牆面與木簾搭配，不僅充滿神秘感，還有如走入京都小巷的氛圍。巷弄間的安靜與隱密，搭配店內日式庭院的氣氛，隱約透出一種寧靜的美感。



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▲▼大安咖啡廳「浮生避難所」藏身在無尾巷裡，充滿神秘感 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​





這裡不僅是一家咖啡廳，還展示多樣藝術品，結合複合式空間的特質。「浮生避難所」來這邊推薦必點「紅油炒手」、「牛肉麵」。前者有別一般的炒手，吃得到花椒與花生粉搭配的香氣，辣度適中，吃起來相當過癮。而「牛肉麵」是週三、六、日限定，以紅燒湯頭為基底，麵條十分Q彈有勁，牛肉軟嫩厚實，不輸牛肉麵名店。



▲大安咖啡廳「浮生避難所」不僅是一家咖啡廳，還展示多樣藝術品 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​



▲大安咖啡廳「浮生避難所」推薦菜單：紅油炒手 / WalkerLand窩客島整理提供



此外，身為咖啡廳，該有的甜點還是不能錯過。喜歡視覺效果的朋友最推「炙燒生乳酪蛋糕」，炙燒過後的焦糖香氣，搭配滑順的乳酪蛋糕，讓人意猶未盡。這時候再來杯台灣茶，清爽回甘，讓人暫時遠離喧囂。下次如果來到捷運科技大樓站附近，不妨過來體驗日式庭院、和風茶飲，來個偽出國的下午茶體驗吧。



▲▼大安咖啡廳「浮生避難所」推薦菜單：炙燒生乳酪蛋糕、台灣茶 / WalkerLand窩客島整理提供





大安咖啡廳 浮生避難所

地址：台北市大安區和平東路二段283巷4弄5號

營業時間：11:00–19:00；週一公休；其他休息日以官方粉絲專頁公告為主。