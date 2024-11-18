2024年世界棒球12強賽B組賽事於17日在台北大巨蛋熱烈進行，台灣棒球隊以強勁的火力展示實力，最終以11：3的壓倒性比分擊敗澳洲，成功拿下勝利，並順利晉級東京複賽。此一重要的勝利不僅讓球迷們感到振奮，也讓全台的棒球熱情再度沸騰。為了與國人共同慶祝這一歷史性的成就，萊爾富特別推出了限時的Hi café優惠活動，邀請全民一同為台灣的棒球健兒喝采。



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▲萊爾富買1送1！台灣隊贏球就是爽，擊敗澳洲 前進東京 爽喝咖啡買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供



這一次買一送一優惠活動自即日起至11月18日23:59止，萊爾富門市推出Hi café特大杯全品項飲品享有買1送1的優惠，優惠商品包括各式經典與人氣飲品，如冰熱美式咖啡（單杯原價60元）、冰熱拿鐵（單杯原價70元）、冰氣泡美式咖啡（檸檬、黃金柚香口味，單杯原價80元）等。



除了這些，還有多款受歡迎的冰風味氣泡系列飲品（冬瓜、草莓、洛神花口味，單杯原價55元），充滿懷舊感的冰冬瓜系列（牛奶、燕麥奶口味，單杯原價65元），以及清爽的冰茶系列（柳橙百香椰果、青梅蒟蒻、荔枝蒟蒻口味，單杯原價65元）。此外，喜愛奶茶的消費者也能享受冰泰式奶茶（單杯原價55元）和冰黑糖珍珠奶茶（單杯原價60元）的優惠。這些飲品總共16款，涵蓋多種口味，無論是喜愛濃郁的咖啡風味，還是清新、果香十足的氣泡或茶飲，都能在這次促銷活動中找到心儀之選。



▲台灣隊贏球就是爽，擊敗澳洲 前進東京 萊爾富買爽喝咖啡買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供

萊爾富Hi café特大杯全品項買1送1優惠

活動時間：即日起至11月18日23:59

地點：萊爾富門市

優惠：Hi café特大杯飲品全品項享限時買1送1，兩件不同價者以2件5折計算

冰熱美式咖啡（原價60元）

冰熱拿鐵咖啡（原價70元）

冰氣泡美式咖啡系列（檸檬、黃金柚香口味，原價80元）

冰風味氣泡系列（冬瓜、草莓、洛神花口味，原價55元）

冰冬瓜系列（牛奶、燕麥奶口味，原價65元）

冰茶系列（柳橙百香椰果、青梅蒟蒻、荔枝蒟蒻口味，原價65元）

冰泰式奶茶（原價55元）

冰黑糖珍珠奶茶（原價60元）