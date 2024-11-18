迎接2025年的到來，台北六福萬怡酒店延續去年跨年活動的成功，再次推出兩場別具特色的跨年派對，吸引追求高品質生活體驗的民眾參與。其中，「2025 Disco跨年派對」與「2025高空跨年派對」分別在酒店7樓與30樓舉辦，提供豐富的美食、酒水與娛樂活動，並搭配多項誘人的抽獎獎品，讓賓客感受濃厚節慶氛圍。



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▲ / WalkerLand窩客島整理提供



位於7樓的敘日全日餐廳將復古風格結合精緻自助餐，呈現「2025 Disco跨年派對」。派對內容包括多樣派對輕食、無限暢飲酒類飲品，並邀請輕搖滾Live Band現場演出。活動中還設有瘋狂賓果抽獎環節，大獎包含關西六福莊萬元住宿券、六福村門票及其他高價值好禮，為賓客增添驚喜。參與活動的賓客還有機會贏得年度超級VIP資格，可於2025年每月一次享用餐廳午/晚餐。當晚穿著符合主題的最佳裝扮者更可贏得台中萬楓酒店近萬元住宿券。



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30樓行政貴賓廳則以其絕佳的高空視野成為「2025高空跨年派對」的亮點。賓客可一覽台北101的跨年煙火，並享受由爵士歌手帶來的迷人演出，搭配精緻輕食及各式酒水，營造出高雅微醺的跨年氛圍。現場亦設有打卡抽獎活動，提供價值高達三萬元的六福萬怡精緻套房住宿券。



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為方便賓客度過無憂無慮的跨年夜，六福萬怡酒店於萬豪旅享家平台推出「饗樂假期住房專案」，提供房價加價4,000元即可搭配任一派對兩席次的優惠，行政樓層房型限量僅五間，適合希望一次解決住宿與派對需求的民眾。



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六福萬怡 2025 Disco跨年派對

活動地點：台北六福萬怡酒店7樓敘日全日餐廳

主題：復古變裝派對

活動內容：

餐飲：

自助餐檯多樣精緻美食

酒水暢飲（紅白酒、氣泡酒、軟性飲料）

每位成人享比索酒莊普羅賽克氣泡酒乙杯

娛樂：

Live Band輕搖滾演唱

瘋狂賓果活動：提供價值千元以上的大獎（如關西六福莊萬元住宿券、六福村門票等）

年度超級VIP抽獎：得獎者可於2025年每月享一次平假日免費午/晚餐

最佳裝扮獎：Disco King / Queen可獲得台中萬楓酒店近萬元住宿券

票價資訊：

成人票：2,180元（早鳥優惠價2,050元，須於12月13日前完成訂位並預付）

兒童票：1,090元（早鳥優惠價999元，免服務費）

以上票價需另加收10%服務費

亮點特色：

結合美食、酒水與娛樂的熱鬧派對氛圍

多樣化的抽獎活動和價值高額的獎品



六福萬怡2025高空跨年派對

活動地點：台北六福萬怡酒店30樓行政貴賓廳

主題：高空跨年派對

活動內容：

景觀：

高空俯瞰城市山景

遠眺台北101煙火的絕佳視野

餐飲：

主廚精緻派對輕食

酒水暢飲（紅白酒、烈酒、啤酒、軟性飲料）

娛樂：

爵士美伶歌手現場演唱

現場打卡抽獎活動，獎品為六福萬怡精緻套房住宿券（價值三萬元）

票價資訊：

成人票：2,500元（房客專屬優惠價2,025元）

兒童票：1,250元（房客專屬優惠價990元）

不需另加收服務費

亮點特色：

適合欣賞台北101跨年煙火的高空私密景點

以音樂、佳餚和優雅氛圍營造跨年的浪漫氣息

高額住宿券抽獎增加活動趣味







台北六福萬怡酒店

地址：台北市南港區忠孝東路七段359號7樓

敘日全日餐廳 訂位專線：02-6615-6526

台北六福萬怡酒店官網：http://www.courtyardtaipei.com.tw/zh-TW/

