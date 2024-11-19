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名勝世界壹號航進阿曼王國 ！「海塞卜城市之旅」走訪觀光景點，走進人民日常。

阿曼王國 名勝世界壹號 海賽卜
2024-11-19 10:35:00 文字：記者 楊婷雅 採訪報導 攝影：記者 楊婷雅
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記者 楊婷雅

記者 楊婷雅

自2024年11月1日起「名勝世界壹號」展開一系列神秘中東航程，不只船上表演節目豐富，岸上觀光活動選擇也同樣多元。如週日出發3晚的阿曼馬斯喀特－海塞卜航次，在專業英語導遊帶領之下，得以深入探訪阿曼王國人民的度假勝地、「海塞卜」這座小漁村的風景人文。

▲名勝世界郵輪壹號航進阿曼王國/ WalkerLand窩客島整理提供

▲哈薩布城堡/ WalkerLand窩客島整理提供

由葡萄牙人於17世紀建造的「哈薩布城堡」（Khasab Castle）座落穆桑代姆半島頂端，內建一座高架石堡，以及設置四座炮塔。如今「哈薩布城堡」自1990年成為博物館，更是代表性的阿曼觀光景點，城堡裡重現昔日阿曼人的生活；除了必去的觀光地標之外，導遊亦會帶大家走進露天菜市場、貼合海塞卜人民生活日常。

▲海塞卜當地露天菜市場/ WalkerLand窩客島整理提供

▲海塞卜街上可見許多流浪羊/ WalkerLand窩客島整理提供

有趣的是，行走於「海塞卜」處處會發現「流浪羊」成群結隊，形成獨特又詼諧的街景。倘若時間許可，專業導遊還會加碼私房秘境景點，帶著大家前往峽谷拍攝IG打卡照；「海塞卜」對於自由行而言，有一定安排上的難度，然而現在只要報名「名勝世界壹號」阿曼馬斯喀特－海塞卜航次，即可輕鬆遊覽海塞卜。

推薦閱讀：名勝世界壹號前進中東！杜拜啟航，每週三趟航次帶你輕鬆揭開中東神秘面紗。

▲海塞卜景緻/ WalkerLand窩客島整理提供

▲專業導遊帶領遊客深入峽谷拍攝紀念照/ WalkerLand窩客島整理提供

 

2024名勝世界壹號郵輪中東航次

自11月1日起，名勝世界壹號推出從杜拜出發的短途度假選擇，包括週五出發的2晚薩巴尼亞航次；週三出發的2晚卡達多哈航次；週日出發3晚的阿曼馬斯喀特－海塞卜航次。旅客可選擇任何組合航次，以延長航程至4、5或7晚。

名勝世界壹號官網：https://walkr.tw/Smtpl5qe

 

更多「海賽卜城市之旅」照片


▲海塞卜民眾熱情歡迎名勝世界壹號/ WalkerLand窩客島整理提供

▲海塞卜最大的清真寺/ WalkerLand窩客島整理提供

▲海塞卜景緻/ WalkerLand窩客島整理提供

▲海塞卜露天菜市場的攤販們/ WalkerLand窩客島整理提供

▲哈薩布城堡重現海塞卜昔日生活樣貌/ WalkerLand窩客島整理提供

▲海塞卜街上可見許多流浪羊/ WalkerLand窩客島整理提供

▲石雕壁畫/ WalkerLand窩客島整理提供

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