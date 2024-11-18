12強賽天天都讓棒球迷嗨翻，昨天贏澳洲、今天完封古巴隊！中華隊在12強賽事預賽中打下四勝一敗的好成績，確定前進日本東京巨蛋晉級4強複賽。為了跟棒球迷一起應援，OK超商推出爆米花3入99元優惠，還有球迷應援超需要的「草本茶」飲料最低39元，吶喊加油之後超需要保養喉嚨。
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▲12強贏球，OK超商飲料39元、爆米花33元應援中華隊 / WalkerLand窩客島整理提供
為了球迷全場吶喊應援不停歇，OKCAFE與茗京萃聯名推出草本茶飲系列，「紫蘇茶」薄荷搭桑椹「百草甘茶」多重草本成分結合薄荷涼感，配合中華隊12強賽贏球晉級，即日起至11月20日，兩款飲品皆享應援價$39元。同時還有指定糖果餅乾第二件6折、爆米花3件99元等優惠，讓球迷從台北大巨蛋嗨到東京巨蛋。
▲12強贏球晉級4強賽，OKCAFE與茗京萃聯名草本茶飲優惠39元 / WalkerLand窩客島整理提供
OK超商 12強賽 贏球優惠
活動期間：即日起-11/20
活動內容：
1、指定糖果、餅乾：第二件六折
2、OKCAFE X 茗京萃「美聲茶飲」每杯39元
3、OKchoice 爆米花兩種口味任選3件只需99元