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7-ELEVEN泡麵買1送1！台灣前進東京4強 OPENPOINT推出限時買一送一。

12強優惠 7-ELEVEN 買一送一 限時優惠
2024-11-18 22:26:00 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：7-ELEVEN
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編輯 李維唐

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終於打完了！12強棒球賽台灣棒球代表隊成功闖進四強，全國棒球迷爽翻了。7-ELEVEN為了與球迷一起開心、一起支持中華隊，為國家隊加油，7-ELEVEN與OPENPOINT攜手推出一系列會員專屬活動，限時兩天11/19至11/20，不只有泡麵買一送一、還有思樂冰全口味買1送1。


活動期間，OPENPOINT會員於7-ELEVEN全店購買指定商品，單筆消費滿120元即加贈20點OPENPOINT，單會員最高可獲200點，整體活動總回饋點數高達2000萬點。此外，多款熱門商品推出限時折扣，CITY CAFE濃萃美式買2送2，CITY TEA香鑽水果茶買2送1，韓國農心辛香菇杯麵買1送1，讓消費者在品味佳餚之餘，享受超值回饋。門市更同步推出思樂冰大杯全口味買1送1活動。

推薦閱讀：12強棒球贏古巴隊！中華完封古巴隊 超商咖啡霜淇淋買一送一。

 

 

台灣4強 7-ELEVEN OPENPOINT會員回饋

日期：11月19日至11月20日。
內容：購買7-ELEVEN全店指定商品，滿120元即加贈20點OPENPOINT。
限制：每會員最高可獲200點，全活動總回饋上限2000萬點。
 


台灣4強 7-ELEVEN買一送一

活動時間：11月19日00:00至11月20日。

行動隨時取優惠
CITY CAFE濃萃美式：買2送2。
CITY TEA香鑽水果茶：買2送1。
韓國農心辛香菇杯麵：買1送1。

門市優惠
思樂冰大杯全口味：買1送1。


商品數量有限，售完為止。
活動詳情請見OPENPOINT APP。
主辦公司保留活動解釋與調整權利。

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