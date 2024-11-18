終於打完了！12強棒球賽台灣棒球代表隊成功闖進四強，全國棒球迷爽翻了。7-ELEVEN為了與球迷一起開心、一起支持中華隊，為國家隊加油，7-ELEVEN與OPENPOINT攜手推出一系列會員專屬活動，限時兩天11/19至11/20，不只有泡麵買一送一、還有思樂冰全口味買1送1。





活動期間，OPENPOINT會員於7-ELEVEN全店購買指定商品，單筆消費滿120元即加贈20點OPENPOINT，單會員最高可獲200點，整體活動總回饋點數高達2000萬點。此外，多款熱門商品推出限時折扣，CITY CAFE濃萃美式買2送2，CITY TEA香鑽水果茶買2送1，韓國農心辛香菇杯麵買1送1，讓消費者在品味佳餚之餘，享受超值回饋。門市更同步推出思樂冰大杯全口味買1送1活動。



推薦閱讀：12強棒球贏古巴隊！中華完封古巴隊 超商咖啡霜淇淋買一送一。





台灣4強 7-ELEVEN OPENPOINT會員回饋

日期：11月19日至11月20日。

內容：購買7-ELEVEN全店指定商品，滿120元即加贈20點OPENPOINT。

限制：每會員最高可獲200點，全活動總回饋上限2000萬點。





台灣4強 7-ELEVEN買一送一

活動時間：11月19日00:00至11月20日。



行動隨時取優惠

CITY CAFE濃萃美式：買2送2。

CITY TEA香鑽水果茶：買2送1。

韓國農心辛香菇杯麵：買1送1。



門市優惠

思樂冰大杯全口味：買1送1。



商品數量有限，售完為止。

活動詳情請見OPENPOINT APP。

主辦公司保留活動解釋與調整權利。