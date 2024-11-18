中華隊於2024年世界棒球12強賽中展現卓越實力，在擊敗古巴後，順利晉級四強，成為全民驕傲。為響應這項振奮人心的勝利，全家便利商店特別推出多項優惠活動，不僅鼓勵民眾以行動支持國家隊，也要用滿滿的優惠陪著棒球迷一起開心。



▲▼全家霜淇淋與咖啡飲品買一送一，台灣贏球就是爽 / WalkerLand窩客島整理提供



第一波優惠活動以「中華隊前進東京」為主題，於11/19上午10點至11/20晚上11點59分期間舉行。促銷商品包含霜淇淋、特濃美式咖啡、拿鐵及多款茶飲等，均享買一送一優惠。活動期間，消費者可隨買隨取，更便利於跨店取貨，體現了全家便利商店的即時服務理念。



此外，第二波活動則以「歡慶中華隊勝利」為主題，於11/19上午10點開跑，至當日晚上11點59分結束。參與活動的商品包含特大經典美式、卡布奇諾及FamiCollection茉莉四季春茶飲，同樣提供買一送一的超值優惠。此舉不僅呼應中華隊的精彩表現，也讓消費者以實際行動為球隊加油喝采。



推薦閱讀：12強棒球贏古巴隊！中華完封古巴隊 超商咖啡霜淇淋買一送一。



▲全家咖啡飲品買一送一，台灣贏球就是爽 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​



全家「食食購」電商平台亦於即日起至11月19日晚上11點59分期間推出滿額優惠，凡單筆消費滿200元，即可享現折20元的折扣。更提供全館免運費與指定日取貨服務，進一步滿足消費者的便利需求，讓支持國家隊的熱情與日常生活完美結合。



▲▼全家霜淇淋與咖啡飲品買一送一，台灣贏球就是爽 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​





中華隊前進東京全家促銷活動

時間：11月19日10:00 至 11月20日23:59

內容：霜淇淋、特濃美式、拿鐵、日式綠茶、古早味紅茶、四季春青茶買一送一

注意事項：限購組數與兌換期限，依實際購買畫面為主



歡慶中華隊勝利全家促銷活動

時間：11月19日10:00 至 23:59

內容：特大經典美式、卡布奇諾、FamiCollection茉莉四季春買一送一

注意事項：同品項適用買一送一優惠



全家食食購滿額折扣活動

時間：即日起 至 11月19日23:59

內容：全館滿200元現折20元

優惠碼：「前進東京」

附加服務：全館免運費，可指定日取貨