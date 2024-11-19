飲料買一送一就要喝！天天都要喝杯手搖飲，才有力氣繼續一天行程的台北飲料控，一定知道有一間以青茶為主打迅速竄紅的「青山 青茶專業製造所」，近日推出三大優惠，包括加會員免費喝、人氣排行前三飲料第二杯半價等，連續七天優惠飲料控天天喝起來。



▲▼免費飲料、第二杯半價喝青山 青茶專業製造所/ WalkerLand窩客島整理提供。





憑藉嚴選高山青茶與創新配料在短時間內爆紅的「青山青茶專業製作」，開業短短不到一個月的時間，陸續在台北東區和通化街開店，挑選1300公尺以上高海拔茶葉到細膩手工製作出一杯人氣王「青茶」，顛覆大家對於無糖茶的印象。更突破傳統配料，研發出「菜燕」與「蕎麥珍珠」，前者將市場傳統甜點變成飲料，後者帶有淡淡焦糖穀香，飲料控一喝就大推。



▲青山 青茶專業製造所獨家配料「菜燕奶茶」/ WalkerLand窩客島整理提供。



青山特別推出限時優惠，讓飲料控輕鬆享受手搖茶飲的幸福時刻。即日起至11/24購買「冬青」、「菜燕奶茶」與「蕎麥奶蓋玄米茶」三大人氣排名飲料可享第二杯半價。此外，加入青山官方LINE好友可獲得5元折價券，若是新會員的話，則是可以先領取「免費飲品兌換券」，優惠期間內天天都有驚喜，快來青山感受高山青茶的獨特韻味。



推薦閱讀：星巴克買一送一狂賀中華隊！18小時星巴克買一送一 有星冰樂就先喝。



▲青山 青茶專業製造所人氣必點「蕎麥奶蓋玄米茶」/ WalkerLand窩客島整理提供。





青山 青茶專業製造所 優惠整理

1、第二杯半價優惠

活動期間：11/18～11/24

指定飲品：冬青、菜燕奶茶、蕎麥奶蓋玄米茶，限大杯，每人限購兩杯，限現場購買。



2、LINE好友專屬優惠

領取期間：11/18～11/24

(1)折價券5元：冬青、菜燕奶茶、蕎麥奶蓋玄米茶三擇一，折抵期間為11/25～12/1。

(2)首次加入好友可領指定飲品兌換券「冬青(中)或菜燕春青(大)」，限量贈送。



注意事項：各項優惠不可合併使用，僅限單獨適用。



青山 青茶專業製造所門市

忠孝復興店 | 台北市大安區大安路一段21號

大安通化店 | 台北市大安區通化街7號