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西雅圖咖啡買一送一！西雅圖咖啡打造應援特展與限定美食，中華隊勇奪冠軍。

12強優惠 西雅圖咖啡買一送一
2024-11-19 02:19:00 文字：編輯 李維唐 攝影：編輯 李維唐
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編輯 李維唐

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中華隊於世界十二強棒球錦標賽中展現驚人實力，順利挺進前四強，將在備受期待的東京巨蛋展開四強冠軍戰，台灣球迷期待中華隊再創佳績，奪下冠軍寶座。為了響應這場體壇盛事，西雅圖極品咖啡不只推出了買一送一、還有應援美食，要與台灣球迷、中華隊一起加油拿冠軍。

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▲西雅圖咖啡買一送一！西雅圖咖啡打造應援特展與限定美食，中華隊勇奪冠軍 / WalkerLand窩客島整理提供

同時，西雅圖極品咖啡更於台北信義區世貿旗艦店打造為期兩個月的「Premier 12應援特展店」，將棒球場的熱血氛圍帶入店內空間。一樓店面鋪上象徵棒球場的翠綠草皮與紅土，並掛上精緻的應援旗幟，營造身臨其境的感受。特展期間還展示多款中華隊應援商品，吸引大量棒球迷前來參觀拍照，成為棒球季必訪熱點。

▲西雅圖咖啡買一送一！西雅圖咖啡Premier 12應援特展店 / WalkerLand窩客島整理提供

並且，為進一步提升觀賽氛圍，特展店推出三款期間限定的應援新品餐點，包括「日式咖哩雞飯」、「韓式炸雞烏龍冷麵」及「古巴三明治套餐」，每份均為250元，提供棒球迷能量滿滿的美食選擇。並且，西雅圖極品咖啡將於11/19，在全台門市（不含休息站）推出飲品「買一送一」活動。

▲西雅圖咖啡Premier 12應援特展店 / WalkerLand窩客島整理提供


 

西雅圖極品咖啡買一送一

時間：11月19日（星期二）
活動：全系列飲品（限同品項）享「買一送一」優惠。
限制：不適用於瓶裝水，且休息站門市不參與；不得與其他優惠或折價券合併使用。


西雅圖極品咖啡「Premier 12應援特展店」

地點：台北市信義區信義路五段6號，西雅圖極品咖啡世貿旗艦店。
期間：為期兩個月，將持續至12月。

 

 

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