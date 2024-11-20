京都百年老店YOJIYA以獨特的和風美學與保養品聞名，每年推出的新年福袋更是美妝迷必搶商品。去年福袋僅40分鐘就銷售一空，今年即將再次引爆，2025年的京都YOJIYA福袋不只內容更豐富，還設計了實用的和風束口袋與托特包，讓福袋更具價值。



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▲京都YOJIYA新春福袋每年一推出就銷售一空，今年推出能有實用性的福袋。



這次京都YOJIYA新年福袋分有5,000日圓與10,000日圓兩種規格，分別提供原價9,900日圓與18,000日圓的超值商品組合。包含京都YOJIYA最受歡迎的護手霜、護唇膏、沐浴用品等保養聖品，完整照顧從頭到腳的美容需求。值得一提的是，10,000日圓的尊榮組合更推出了A、B兩種隨機款式，當中還有限定色眼影盤與香氛蠟燭等人氣商品。

京都YOJIYA新年福袋：5,000日圓福袋

5,000日圓的福袋內含YOJIYA最受歡迎的繭精華護手霜，以蠶絲精華為主成分，質地細緻不黏膩，能深層滋潤乾燥的手部肌膚。同系列的洗手乳則添加天然保濕因子，讓雙手在清潔後依然保持柔嫩。另外還有以日本柚子萃取製成的「柚子」系列護唇膏與沐浴劑。特別值得一提的是，這次還加入了YOJIYA明星商品爽身粉，能讓肌膚維持舒爽清新。



▲京都YOJIYA5,000日圓福袋內含護手霜、洗手乳、護唇膏、沐浴劑和爽身粉。





京都YOJIYA新年福袋：10,000日圓 福袋

10,000日圓的福袋則將享受升級，除了共同的基礎保養品外，還會隨機獲得A款或B款的專屬組合。A款主打彩妝與髮品的完美結合，包括限定的「石竹色」與「星明色」眼影盤，色調優雅自然，完美詮釋京都女性的細膩妝容。B款則以居家香氛作為主打，特別收錄了「花之馨香」香氛蠟燭，讓你在家也能感受京都庭院的優雅氣息。



▲京都YOJIYA10,000日圓福袋除了基礎保養品外，還隨機獲得Ａ、Ｂ兩款內容物。





京都YOJIYA新年福袋：A款專屬組合



▲A款主打彩妝與髮品。





京都YOJIYA新年福袋：B款專屬組合



▲B款則以居家香氛作主。





想要入手這份年度限定的京都美妝寶藏，建議先鎖定線上預購管道。京都YOJIYA官方線上商店將於2024年12月1日上午10點開放預訂10,000日圓福袋，其他通路如阪神百貨、JR京都伊勢丹等也有不同的預購時段。若想親臨實體店面選購，則可在2025年1月1日起至京都YOJIYA各大門市，包括祇園本店、嵐山店等京都知名景點周邊店鋪選購。為了維持商品供貨的公平性，每人限購各式福袋一組。由於往年反應熱烈，建議有興趣的消費者提前做好準備，以免向隅。





■購買通路統整

● 阪神百貨E-STORES：11月13日晚間6點開跑

● 祇園本店、嵯峨野嵐山店、清水産寧坂店、京都車站專櫃、都車站烏丸中央口專櫃、京都車站八條口專櫃、羽田機場第一航廈店、羽田機場第二航廈店：2025年1月1日

● 札幌Stella Place店、LUCUA 1100衛星店：2025年1月2日起

● 大丸梅田店期間限定快閃店、大丸心齋橋店期間限定快閃店、大丸京都店：2025年1月3日起

● 北千住丸井店：2025年1月4日起